بسعر منخفض.. «كلنا واحد» توفر السلع ومستلزمات الوقاية من كورونا

تستقبل منافذ مبادرة «كلنا واحد» التي تنظمها وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عددًا كبيرًا من المواطنين لشراء مستلزماتهم، بعدما أطلقت وزارة الداخلية مرحلة جديدة من المبادرة، لتوفير الأغذية للمواطنين بأسعار مخفضة، ويأتي ذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، وبمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ69 لعيد الشرطة.وكذلك في إطار استمرار ثوابت استراتيجية وزارة الداخلية فى تكريس الدور المجتمعي لمنظومة العمل الأمني، من خلال المساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين، وذلك بالتنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، الأمر الذى يضمن توافرها بشكل دائم وبالكميات التي تلبى كل احتياجات المواطنين، وتكفل الحصول عليها دون حدوث تكدسات.وتأتي المرحلة الـ16 من مبادرة «كلنا واحد» بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لتوفير كل مستلزمات الأسرة من "سلع غذائية واستراتيجية وأساسية، أدوات منزلية، ملابس، مفروشات، مستلزمات إضاءة، مستلزمات طبية وقائية ضد فيروس كورونا بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، بعدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى تصل إلى 700 منفذ وسرادق على مستوى الجمهورية.وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة في تلك المجالات للمشاركة في المبادرة، وتتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 30% إلى 50%، وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية moi.gov.eg.وتم التنسيق مع مسئولي 4 من الكيانات الصناعية والتجارية الكبرى والموردين، وإنشاء 4 سرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية بمحافظات "القاهرة، الجيزة، القليوبية" لعرض وبيع منتجاتهم من السلع "الغذائية، الصناعية" وبعض مستلزمات البيت المصري خاصة محلية الصنع، وذلك بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها بالأسواق وبنسب تخفيض تتراوح ما بين 25% إلى 60%.