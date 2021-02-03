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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«أولياء أمور مصر» تثمن المدارس المجتمعية وتطالب بتوسيع نطاقها الجغرافي

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:40 ص
جريدة الدستور
نورهان عبدالرحمن
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أشادت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، بالمدارس المجتمعية، مؤكدة أنها السبيل للحد من ظاهرة التسرب من التعليم.

وأضافت الحزاوي، أنه قد تم إنشاؤها في المناطق النائية والقرى والصعيد التي تعاني من عدم وجود مدارس وأيضا تتيح الالتحاق بها بدون مصاريف، مشيرة إلى أن هناك مساعدات تقدم للطلاب مالية أو معونات غذائية، وللحصول علي تلك المساعدات يجب أن يتعدى نسبة حضور الطالب 80% ويعتبر هذا نوع من أنواع التحفيز حتي يقبل الطلاب على الحضور للمدرسة والاهتمام بالتعليم.

وتابعت، أن تلك المدارس تساهم في تقديم خدمة التعليم الأساسي، حيث يتراوح أعمار الطلاب بين 6 و14 عاما، وعندما يتم الطلاب التعليم الأساسي يمكنهم الالتحاق بالمرحلة الإعدادية في مدارس التابعة للتربية والتعليم.

وأوضحت، أن أهم ما يميز هذه المدارس أن هناك بعض المدارس تهتم بتعليم الحرف والاقتصاد المنزلي وتعتبر المدارس المجتمعية نموذج مشرف للتعاون بين المجتمع المدني والمنظمات الغير حكومية، ووزارة التربية والتعليم وإيمانا من أن التعليم هو مستقبل وطن وركيزة هامة في تطوره.

وقالت: "نرجو أن يتم توسيع النطاق الجغرافي لتلك المدارس وتكون متواجدة في جميع المناطق التي تعاني من عدم وجود مدارس قريبة لإتاحة التعليم لكافة الطلاب للحد من الأمية التي تعتبر قنبلة موقوتة تهدد المجتمع".

جدير بالذكر أنه منذ 1992، تدعم يونيسف وزارة التربية والتعليم في دعم حصول الأطفال الأكثر حرمانًا وتهميشًا على فرصة التعليم، وذلك عبر اعتماد وتوسيع نطاق نموذج التعليم المجتمعي، والذي يستهدف الأطفال غير المقيدين بالمدارس في المناطق المحرومة من وصول الأطفال فيها للتعليم الابتدائي الحكومي.

وتعد المدرسة المجتمعية هي مدرسة مكونة من فصل أو اثنين تقدم خدمات تعليمية جيدة عبر منهج متعدد الدرجات، مع تركيز خاص لضمان وصول متكافئ للفتيات.

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