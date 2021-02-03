تزايد الدعوات للعصيان المدنى بعد انقلاب بورما

تكثفت الدعوات للعصيان المدني، اليوم الأربعاء، في بورما فيما اتهمت واشنطن بشكل رسمي العسكريين بتنفيذ "انقلاب" ووعدت بعقوبات جديدة ضد السلطات العسكرية.وكان الجيش أنهى الإثنين بشكل مفاجئ الانتقال الديمقراطي في البلاد عبر فرض حالة الطوارئ لمدة سنة واعتقل رئيسة الحكومة المدنية بحكم الأمر الواقع أونغ سان سو تشي ومسئولين آخرين من حزبها "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية".وبعد يومين على هذا الانقلاب الذي نددت به عدة عواصم أجنبية، ظهرت أولى إشارات رفضه على شبكات التواصل الاجتماعي.وأطلقت مجموعة تدعى "حركة العصيان المدني" على فيسبوك وباتت تعد صباح اليوم الأربعاء نحو 150 ألف مشتركا، ولم يتردد أطباء وممرضون في إعلان رغبتهم في الاحتجاج.