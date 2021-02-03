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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

بالاشتراك مع «الريحانى».. قصة مسرحية لم تتم لأم كلثوم

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 07:09 ص
أم كلثوم
أم كلثوم
ايهاب مصطفى
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ذكر بديع خيري في مذكراته، أن كوكب الشرق أم كلثوم كادت أن تنجح في الاتفاق مع نجيب الريحاني على عمل مسرحي مشترك، لكن الاتفاق لم يتم تنفيذه لأسباب لا تعرف.

وفي بداية الستينيات قام عبد الرحمن الخميسي بتعريب أوبريت الأرملة الطروب وأسندت البطولة الغنائية والتمثيلية فيها إلى رتيبة الحفني، ولاقى الأوبريت نجاحًا كبيرًا، بعد أن تم عرضه على دار الأوبرا القديمة قبل احتراقها في السبعينيات.

ويروي الدكتور علي الراعي، الذي كان رئيسًا لهيئة المسرح آنذاك، أن أم كلثوم حضرت الأوبرا لمشاهدة العرض ثم انصرفت حزينة، وفسر عبد الحليم نويرة حزنها بأنها ربما تكشف لها بعد مشاهدة النجاح الذي حظى به العرض أنها اضاعت فرصة كبيرة في استخدام صوتها القوي والذي يحفل بإمكانيات هائلة في عمل مسرحي غنائي، مما عاد بالخسارة على المسرح العربي، بضعف عائده المادي والدعائي، حسبما ذكرت أمينة النقاش في مقال لها بجريدة الأهالي عام 2000.

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