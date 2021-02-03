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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تنبيه هام من «التعليم» بشأن تسوية مؤهلات المعلمين

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 05:51 ص
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
نورهان عبدالرحمن
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علقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على الشكاوى الواردة إليها من بعض العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية من غير أعضاء هيئة التعليم، بشأن حصولهم على مؤهلات عليا تربوية أو مؤهلات عليا مناسبة، بالإضافة إلى دبلوم عام في التربية أثناء فترة التعاقد وتم تعيينهم، ويرغبون في إعادة التعين على وظيفة معلم طبقا للقرار الوزاري رقم 40 لسنة 2020.

وقالت الوزارة، في مستند رسمي، إن بعض الذين رفضت المديريات إعادة تعيينهم قد حصلوا على تلك المؤهلات أثناء فترة التعاقد وليس أثناء الخدمة.

ووجهت الوزارة، المديريات التعليمية، بضرورة التنبيه المشدد على المختصين بالمديريات اعتبار فترة التعاقد التى نتج عن آثارها العمل بوظيفة دائمة فترة خدمة للعامل.

وشددت على أنه يجوز للعامل الحاصل على مؤهل تربوى أو مؤهل عال مناسب، بالإضافة إلى مؤهل تربوى أثناء فترة التعاقد، التقدم لإعادة التعيين في وظيفة معلم متى استوفى كافة الشروط اللازمة للتعيين الواردة في القرار الوزاري رقم 40 لسنة 2020.

جاء ذلك بناءً على رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مشددًا على بضرورة اعتبار الأمر هامًا وعاجلًا وتنفيذه للأهمية.
تنبيه هام من «التعليم» بشأن تسوية مؤهلات المعلمين
تنبيه هام من «التعليم» بشأن تسوية مؤهلات المعلمين

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