حجز المتهم بالشروع في قتل طليقته وسرقتها

أمرت نيابة الأميرية بحجز المتهم بسرقة طليقته والشروع في قتلها بمساعدة ٣ من أصدقائه ٢٤ ساعة لحين وصول التحريات الأمنية.وأنكر المتهم خلال التحقيقات ارتكابه واقعة السرقة أو تردده على طليقته بعد الانفصال، مشيرا إلى أن الادعاء كاذب.وحررت سيدة محضرًا بقسم الأميرية، تتهم فيه طليقها بسرقة مصوغاتها وأموالها بعد انفصالهما بأيام.وقالت السيدة إن هناك مشاكل وقعت بينها وزوجها وخلافات كثيرة؛ بسبب إعطاء مفاتيح شقة الزوجية لأهله، وترددهم عليها واستخدام أغراضها في عدم وجودها، حتى انتهى بهم المطاف إلى الطلاق.وأضافت: «اضطر للطلاق وديًا بعد لجوئي للقضاء، وبعد أيام قليلة من الطلاق فوجئت به ورفقته 3 من أصدقائه في غياب والدي، يدخلون الشقة، ويتعدون علىّ بالضرب، وسرقوا مصوغاتي وأموالي التي تقدر بـ40 ألف جنيه».