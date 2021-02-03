أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 3-2-2021
الأربعاء 03/فبراير/2021 - 04:26 ص
يقدم لكم «الدستور» أسعار مواد البناء اليوم في مصر خاصٍة سعر الحديد والأسمنت، حيث يبحث الكثير من المواطنين بشكل يومي عن أسعار مواد البناء المختلفة ويتم نشر الأسعار وفقا لشعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.
واستقر اليوم الأربعاء سعر الحديد بالأسواق في الأيام الأولى من شهر فبراير الجاري 2021، وعلى الرغم من هبوط أسعار الحديد ومواد البناء في العالم إلا أن أسعار الحديد حافظت على مواجهتها أمام الأسعار العالمية وذلك بعد أن أعلنت الصين خفض إنتاجها من الحديد.
وينشر "الدستور" لقراءه أسعار مواد البناء اليوم، حيث استقرت لليوم الثالث علي التوالي اليوم الأربعاء 3 - 2 - 2021 من خلال التقرير التالي.
حديد عز
أستقر سعر حديد التسليح عز ليسجل نحو 13654 جنيهًا للطن تسليم أرض مصنع
حديد بشاي
بينما سجل حديد بشاي 13450 جنيها للطن ارض مصنع
حديد العتال
سجل سعر حديد العتال 13450 جنيهًا للطن.
سعر حديد المصريين
وسجل حديد المصريين 13550 جنيهًا للطن
سعر حديد الجارحي اليوم
واستقر سعر حديد الجارحي في مصر ليبلغ نحو 13450 جنيها للطن تسليم أرض مصنع
سعر حديد السويس للصلب
فيما استقر سعر حديد السويس للصلب استقراره فى السوق اليوم عند 13550 جنيها للطن
حديد الكومي
كما سجل حديد الكومي 13300 جنيه للطن.
حديد الجيوشي
بينما حديد الجيوشي سجل 13300 جنيه للطن.
حديد العشري
وسجل العشري 13450 جنيهًا للطن.
حديد المعادي
وسجل حديد المعادي 13300 جنيه.
حديد مصر
وسجل حديد مصر ستيل سعر 13300 جنيه للطن.
حديد الداخلية
بينما سجل حديد الداخلية سعر 13700 جنيه.
حديد المراكبي
المراكبي 13300 جنيه، وعطية 13400 جنيه.
حديد بيانكو
بينما سجل حديد بيانكو 13300 جنيه.
أسمنت المسلح
سجل أسمنت المسلح 780 جنيهًا في الطن.
أسمنت النصر
كما سجل أسمنت النصر 780 جنيهًا للطن.
أسمنت النهضة
وسجل أسمنت النهضة 725 جنيهًا في الطن.
المخصوص
وسجل أسمنت المخصوص سجل 760 جنيهًا.
أسمنت السويدي
بينما سجل أسمنت السويدي 780 حنيهًا في الطن.
أسمنت الممتاز
وسجل أسمنت الممتاز 800 جنيه في الطن.
أسمنت العسكري
وسجل أسمنت العسكري 745 جنيهًا في الطن.
أسمنت حلوان
سجل أسمنت حلوان 765 جنيهًا في الطن.
واستقر اليوم الأربعاء سعر الحديد بالأسواق في الأيام الأولى من شهر فبراير الجاري 2021، وعلى الرغم من هبوط أسعار الحديد ومواد البناء في العالم إلا أن أسعار الحديد حافظت على مواجهتها أمام الأسعار العالمية وذلك بعد أن أعلنت الصين خفض إنتاجها من الحديد.
وينشر "الدستور" لقراءه أسعار مواد البناء اليوم، حيث استقرت لليوم الثالث علي التوالي اليوم الأربعاء 3 - 2 - 2021 من خلال التقرير التالي.
أسعار مواد البناء اليوم سعر الحديد والأسمنتوتراوحت اسعار الحديد ما بين 13500 – 13650 جنيها للطن تسليم أرض المصنع، وسعر الطن للمستهلك يتراوح بين 13800 – 14000 جنيه.
سعر الحديد اليوم الأربعاء 3 - 2 - 2021
حديد عز
أستقر سعر حديد التسليح عز ليسجل نحو 13654 جنيهًا للطن تسليم أرض مصنع
حديد بشاي
بينما سجل حديد بشاي 13450 جنيها للطن ارض مصنع
حديد العتال
سجل سعر حديد العتال 13450 جنيهًا للطن.
سعر حديد المصريين
وسجل حديد المصريين 13550 جنيهًا للطن
سعر حديد الجارحي اليوم
واستقر سعر حديد الجارحي في مصر ليبلغ نحو 13450 جنيها للطن تسليم أرض مصنع
سعر حديد السويس للصلب
فيما استقر سعر حديد السويس للصلب استقراره فى السوق اليوم عند 13550 جنيها للطن
حديد الكومي
كما سجل حديد الكومي 13300 جنيه للطن.
حديد الجيوشي
بينما حديد الجيوشي سجل 13300 جنيه للطن.
حديد العشري
وسجل العشري 13450 جنيهًا للطن.
حديد المعادي
وسجل حديد المعادي 13300 جنيه.
حديد مصر
وسجل حديد مصر ستيل سعر 13300 جنيه للطن.
حديد الداخلية
بينما سجل حديد الداخلية سعر 13700 جنيه.
حديد المراكبي
المراكبي 13300 جنيه، وعطية 13400 جنيه.
حديد بيانكو
بينما سجل حديد بيانكو 13300 جنيه.
سعر الأسمنت اليومكما استقرت بشكل واضح الشئ أسعار الأسمنت بشكل عام لنوضحها فيما ياتي:
أسمنت المسلح
سجل أسمنت المسلح 780 جنيهًا في الطن.
أسمنت النصر
كما سجل أسمنت النصر 780 جنيهًا للطن.
أسمنت النهضة
وسجل أسمنت النهضة 725 جنيهًا في الطن.
المخصوص
وسجل أسمنت المخصوص سجل 760 جنيهًا.
أسمنت السويدي
بينما سجل أسمنت السويدي 780 حنيهًا في الطن.
أسمنت الممتاز
وسجل أسمنت الممتاز 800 جنيه في الطن.
أسمنت العسكري
وسجل أسمنت العسكري 745 جنيهًا في الطن.
أسمنت حلوان
سجل أسمنت حلوان 765 جنيهًا في الطن.