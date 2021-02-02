الانتهاء من التصويت على منصب المجلس الرئاسي الليبي

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قبل دقائق، انتهاء أعضاء ملتقى الحوار السياسي من التصويت على منصب رئيس المجلس الرئاسي.وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تغريدة لها بموقع "تويتر"، أنها ستعلن عن نتائج التصويت بعد انتهاء عملية العد وجمع النتائج.واستمع أعضاء ملتقى الحوارالسياسي أمس الاثنين واليوم الثلاثاء لبرامج المرشحين لرئاسة المجلس الرئاسي والبالغ عددهم 24 مرشحا والمرشحين لرئاسة الحكومة والبالغ عددهم 21 مرشحا.وقالت المبعوثة الإممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز في كلمتها الافتتاحية للجلسات أمس الاثنين، إن الحوار يمهد لتوحيد المؤسسات الليبية وإجراء الانتخابات، وإن الشعب الليبي بحاجة إلى نجاح الجهود السياسية كما أكدت أنه تم إحراز تقدمات كبيرة في طريق الديمقراطية في ليبيا، مشيرة إلى أن هناك فرصة كبيرة لاختيار سلطة ليبية تنفيذية موحدة.