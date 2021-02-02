رابط موقع وزارة الداخلية لاستخراج شهادة المخالفات المرورية أونلاين

يحرص الكثير من أصحاب السيارات في مصر على استخراج شهادة المخالفات المروية بشكل دوري من أجل استكمال تراخيص السيارات أو نقل الملكية في حالة البيع أو الشراء من خلال الذهاب إلى وحدات المرور التابع إليها والانتظار لساعات طويلة لكن وزارة الداخلية فعلت خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور أونلاين عبر موقع وزارة الداخلية وبوابة الحكومة المصرية وخدمة استخراج شهادة المخالفات المرورية أونلاين وتوصيلها حتى المنزل من خلال مندوب البريد.

موقع وزارة الداخلية لاستخراج شهادة المخالفات المرورية

يأتي تفعيل وزارة الداخلية خدمة استخراج شهادة المخالفات أونلاين ورابط الاستعلام عن قيمة المخالفات عبر موقع وزارة الداخلية وتطبيق مخالفاتي عبر الهواتف المحمولة بالتزامن مع انتشار تداعيات جائحة فيروس كورونا المنتشرة عالميا في إطار حرصها على تقديم تسهيلات لكافة المواطنين خلال قضاء الخدمات الحكومية والتوفير عليهم، تنفيذَا لتوجيهات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية في مصر

ويرصد " الدستور " رابط الاستعلام عن مخالفات المرور في مصر عبر موقع وزارة الداخلية، في إطار خدماته المتنوعة، من أجل التيسير على متابعينا في التعرف على المخالفات المرورية من خلال الدخول عبر الرابط التالي "هنا".

خطوات معرفة مخالفات المرور بالرقم القومي

وعن كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية بالرقم القومي عبر موقع وزارة الداخلية وخطوات تسديد قيمة المخالفات واستخراج شهادة المخالفات بكل سهولة عبر الخطوات التالية:-

_ تسجيل الدخول عبر بوابة الحكومة المصرية.

_ اختيار خدمة نيابات المرور المراد الاستعلام عنها.

_ اختبار نوع المخالفة " مخالفة سيارة، مخالفة رخصة".

_ إدخال بيانات صاحب السيارة أو صاحب الرخصة " الاسم الثلاثي، الرقم القومى، العنوان".

_ كتابة رقم لوحة المرور للسيارة.

_ الضغط على زر الاستعلام عن المخالفات المرورية.

طرق سداد المخالفات المرورية أونلاين

وحددت وزارة الداخلية طرق سداد المخالفات المرورية أونلاين لأصحاب السيارات، وقائدي المركبات، ودفع قيمة المخالفات المرورية المرصودة من قبل الإدارة العامة للمرور إلكترونيا.

وتتمثل الطريقة الأولى لسداد قيمة المخالفات المرورية عبر مكاتب الهيئة العامة للبريد بكل محافظات الجمهورية، وتتمثل الطريقة الثانية في الدفع من خلال كارت الدفع البنكي من خلال "فيزا" في جميع البنوك، والطريقة الثالثة من خلال ماكينات فوري المنتشرة بكافة المحافظات، دون الحاجة إلى الذهاب إلى إدارة المرور التابع لها السيارة المخالفة.

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