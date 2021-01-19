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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

رابط استخراج شهادة المخالفات المرورية أونلاين عبر موقع وزارة الداخلية

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 03:15 م
جريدة الدستور
عبدالله هشام
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فعلت وزارة الداخلية المصرية رابط الاستعلام عن مخالفات المرور وخدمة استخراج شهادة المخالفات أونلاين عبر موقع وزارة الداخلية وتطبيق مخالفاتي عبر الهواتف المحمولة في إطار حرصها على تقديم تسهيلات لكافة المواطنين خلال قضاء الخدمات الحكومية والتوفير عليهم بالتزامن مع انتشار تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد وانتشاره عالميا تنفيذَا لتوجيهات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور

ويرصد "الدستور" رابط الاستعلام عن مخالفات المرور في مصر عبر موقع وزارة الداخلية، في إطار خدماته المتنوعة، من أجل التيسير على متابعينا في التعرف على المخالفات المرورية من خلال الدخول عبر الرابط التالي "هنا".

الاستعلام عن المخالفات بالرقم القومي

وعن كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية بالرقم القومي عبر موقع وزارة الداخلية وخطوات تسديد قيمة المخالفات واستخراج شهادة المخالفات بكل سهولة عبر الخطوات التالية:-

_ تسجيل الدخول عبر بوابة الحكومة المصرية.

_ اختيار خدمة نيابات المرور المراد الاستعلام عنها.

_ اختبار نوع المخالفة " مخالفة سيارة، مخالفة رخصة".

_ إدخال بيانات صاحب السيارة أو صاحب الرخصة " الاسم الثلاثي، الرقم القومى، العنوان".

_ كتابة رقم لوحة المرور للسيارة.

_ الضغط على زر الاستعلام عن المخالفات المرورية.

طرق سداد المخالفات المرورية أونلاين

وحددت وزارة الداخلية طرق سداد المخالفات المرورية أونلاين لأصحاب السيارات، وقائدي المركبات، ودفع قيمة المخالفات المرورية المرصودة من قبل الإدارة العامة للمرور إلكترونيا.

وتتمثل الطريقة الأولى لسداد قيمة المخالفات المرورية عبر مكاتب الهيئة العامة للبريد بكل محافظات الجمهورية، وتتمثل الطريقة الثانية في الدفع من خلال كارت الدفع البنكي من خلال "فيزا" في جميع البنوك، والطريقة الثالثة من خلال ماكينات فوري المنتشرة بكافة المحافظات، دون الحاجة إلى الذهاب إلى إدارة المرور التابع لها السيارة المخالفة.

تطبيق مخالفاتي عبر الهواتف الذكية

كما أتاحت وزارة الداخلية تطبيق مخالفاتي للاستعلام عن مخالفات المرور في مصر من من خلال الهواتف الذكية التي تعمل بنظام اندرويد، بالرقم القومي، من خلال ثلاث خطوات عن طريق رقم رخصة القيادة وهي:-

١_ تنزيل تطبيق مخالفاتي عبر الهاتف المحمول.

٢_ ادخال رقم رخصة القيادة وتسجيل البيانات عبر الرابط.

٣_ الضغط على زر إجمالي قيمة المخالفات.

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