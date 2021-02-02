«الأحمد» و«تشونجونج» يبحثان الأوضاع في فلسطين

بحث رئيس الدائرة العربية والبرلمانية في منظمة التحرير الفلسطينية، عضو لجنة الشرق الأوسط في اتحاد البرلمان الدولي عزام الأحمد، اليوم الثلاثاء، مع الأمين العام لاتحاد البرلمان الدولي مارتن تشونغونغ الاستعدادات لإجراء الانتخابات العامة، وأوضاع الأسرى في سجون الاحتلال في ظل انتشار فيروس كورونا في صفوفهم، والوضع الصحي في فلسطين بشكل عام.وأكد تشونغونغ دعم اتحاد البرلمان الدولي لإجراء الانتخابات واستعداده للمشاركة في الرقابة عليها في ضوء الدعوة التي وصلته وتقديم الدعم الفني للجانب الفلسطيني لإنجاحها ودعوة إسرائيل لعدم وضع العراقيل أمامها وخاصة مشاركة سكان القدس الشرقية، وحث مختلف البرلمانات الإقليمية والوطنية لدعمها والمشاركة في انجاحها.كما ناقش الطرفان خلال لقاء جمعهما عبر تقنية زوم، الأوضاع الصحية في فلسطين، وأكدا على حق الشعب الفلسطيني في الحصول على المطاعيم الخاصة بفيروس كورونا، ومسؤولية إسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال على توفيرها وعدم وضع أي عراقيل بشأنها.وشدد الأحمد على ضرورة متابعة اتحاد البرلمان الدولي أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وخاصة النواب الأسرى وفي مقدمتهم مروان البرغوثي وأحمد سعدات وفؤاد الشوبكي واعطائهم كامل حقوقهم.وجرى البحث في التحضير لاجتماع لجنة الشرق الأوسط التابعة للاتحاد وجدول أعمالها بما في ذلك دعوة الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي حول عملية السلام وحل الصراع في المنطقة تحت رعاية الأمم المتحدة، وفقا لوكالة وفا.