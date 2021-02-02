رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الأحمد» و«تشونجونج» يبحثان الأوضاع في فلسطين

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 04:03 م
عزام الأحمد
عزام الأحمد
مروة عنبر
طباعة
بحث رئيس الدائرة العربية والبرلمانية في منظمة التحرير الفلسطينية، عضو لجنة الشرق الأوسط في اتحاد البرلمان الدولي عزام الأحمد، اليوم الثلاثاء، مع الأمين العام لاتحاد البرلمان الدولي مارتن تشونغونغ الاستعدادات لإجراء الانتخابات العامة، وأوضاع الأسرى في سجون الاحتلال في ظل انتشار فيروس كورونا في صفوفهم، والوضع الصحي في فلسطين بشكل عام.

وأكد تشونغونغ دعم اتحاد البرلمان الدولي لإجراء الانتخابات واستعداده للمشاركة في الرقابة عليها في ضوء الدعوة التي وصلته وتقديم الدعم الفني للجانب الفلسطيني لإنجاحها ودعوة إسرائيل لعدم وضع العراقيل أمامها وخاصة مشاركة سكان القدس الشرقية، وحث مختلف البرلمانات الإقليمية والوطنية لدعمها والمشاركة في انجاحها.

كما ناقش الطرفان خلال لقاء جمعهما عبر تقنية زوم، الأوضاع الصحية في فلسطين، وأكدا على حق الشعب الفلسطيني في الحصول على المطاعيم الخاصة بفيروس كورونا، ومسؤولية إسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال على توفيرها وعدم وضع أي عراقيل بشأنها.

وشدد الأحمد على ضرورة متابعة اتحاد البرلمان الدولي أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وخاصة النواب الأسرى وفي مقدمتهم مروان البرغوثي وأحمد سعدات وفؤاد الشوبكي واعطائهم كامل حقوقهم.

وجرى البحث في التحضير لاجتماع لجنة الشرق الأوسط التابعة للاتحاد وجدول أعمالها بما في ذلك دعوة الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي حول عملية السلام وحل الصراع في المنطقة تحت رعاية الأمم المتحدة، وفقا لوكالة وفا.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

5 جنيهات.. انخفاض أسعار الذهب اليوم

وزير الأوقاف: استعادة المساجد من مختطفيها وتبني الفكر الوسطي المستنير

كيف هزم أحمد مكى أكاذيب الجماعة الإهابية بصورة؟

تصاعد أزمة تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك من جديد (خاص)

الصور

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»

image description

«تموين أسيوط»: تحرير 1610 محاضر خلال حملة اليوم الواحد

image description

«أسيوط»: استمرار أعمال التشجير وحملات النظافة بالقرى والمراكز

image description

جامعة أسيوط: تطوير آلة اقتصادية لحقن البذور للتسهل على المزارعين

image description

اختتام «أسيوط للملاكمة» و«البطولة التجريبية» وتكريم الفائزين

الأكثر قراءة

تصاعد أزمة تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك من جديد (خاص)

عبدالله السعيد للاعبي بيراميدز: "إحنا هنافس على الهبوط"

وزير قطاع الأعمال: نستعد لإطلاق أول «أبلكيشن» لحجز تذاكر النقل البرى

المجني عليها في اتهام بواب وآخر بهتك عرضها: «أقمت علاقة معهما برضاي»

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تردد قناة اون تايم سبورت على النايل سات الجديد 2021

«سبايس إكس» تعتزم إرسال أول رحلة سياحية إلى الفضاء نهاية 2021

أخر مواعيد صرف المعاشات شهر فبراير 2021

رابط الاستعلام عن تظلمات تكافل وكرامة بالرقم القومي

أيام زمان

الوجه الآخر لـ غاندى.. «عنصرى الهوية وزوج غيور»

اعترافات عمر الشريف عن علاقته الغرامية مع باربارة سترايسند

رثاها بأغنيات.. حكاية آخر مكالمة بين فريد الأطرش وأسمهان

«قليلة الأدب».. حكاية الرواية التي اتهمت الملكة ناريمان بسببها

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإخوان يفضلونه طرطورًا
لواء.حمدى البطران
ثقافتنا اليوم
القس. رفعت فكرى
نصائح غالية
مؤمن المحمدي
أُوسة هو الكينج
المزيد

الثقافة

قائمة «نيويورك تايمز» للروايات الأكثر مبيعًا مطلع فبراير

الأوبرا تكرم فاروق الشرنوبي بمشاركة الحجار وسعد ومروة ناجى وابنه محمد

معرضان لـ «زكي نجيب محمود» و«جمال حمدان» في مكتبة مصر الجديدة

كتب 450 أغنية.. عنتر هلال: الأصوات الجميلة القوية الدارسة أكبر كذبة