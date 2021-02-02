السجن 3 سنوات لشقيقين تسببا فى وفاة طالب فى واقعة «عصير الفرح»

ديرب نجم، بمحافظة الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق اليوم، بمعاقبة شقيقين بالسجن 3 سنوات، لتسببهما فى وفاة طالب جامعى، وإصابة العديد من الأهالى، بعد إعدادهما مشروبًا مجهولًا، في حفل عرس قرية كفر الباشا بمركز، فى الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"عصير الفرح ".وشهدت قرية كفر الباشا التابعة للوحدة المحلية لصفط زريق، بدائرة مركز ديرب نجم، بمحافظة الشرقية، واقعة مؤسفة راح ضحيتها 3 أرواح وأصيب عدد كبير من أهالى القرية، وذلك بسبب تناول مادة مجهولة تمت إضافتها للعصير فى أحد أفراح القرية.البداية حين أقدم والد الضحية الثالثة على تحرير محضر بوفاة نجله الشاب، متهمًا خال العروس بإعداد مشروب قاتل احتوى على بعض المواد المجهولة، تسبب فى وفاة الضحايا وإصابة الأهالى، وقد قام المتهم بتسليم نفسه.وألقت الأجهزة الأمنية بمركز ديرب نجم القبض على والد المتهم الرئيسي، لتهدئة الأوضاع بالقرية، بعد أن سادت حالة من الغضب والكر والفر بين الأهالي، والتهديد بالتصعيد والتجمهر وقطع الطريق، لسرعة ضبط المتهم الهارب.ومن جانبه سلم "محمد.ال.إ" مقيم بقرية كفر الباشا، والمتهم الأساسي في الواقعة، نفسه لقسم الشرطة، وتم القبض على شقيقه وبالعرض على النيابة العامة أحالتهما لمحكمة الجنايات التى أصدرت قرارها المتقدم.