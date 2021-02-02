التنظيم والإدارة ينتهي من التسوية لـ889 موظفا بجامعة أسيوط

أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الانتهاء من إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى للحاصلين عليه أثناء الخدمة والمعروف بـ "التسوية" لـ 889 موظفا بجامعة أسيوط.وقال الدكتور صالح الشيخ إن العبرة في إعادة التعيين “التسوية” مرهونة بموافقة لجنة الموارد البشرية واعتماد السلطة المختصة محضر اللجنة حتى موعد أقصاه الأول من نوفمبر 2019، طبقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.الجدير بالذكر، أن الجهاز سبق أن أصدر منشورًا رقم 1 لسنة 2019، وطالب فيه كافة الوحدات الإدارية المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية، بسرعة اتخاذ إجراءات عرض طلبات الموظفين الراغبين في تسوية حالاتهم الوظيفية على لجنة الموارد البشرية بالوحدة، واعتمادها من السلطة المختصة حتى موعد أقصاه 1 نوفمبر 2019، وإرسالها إلى الجهاز في أقرب وقت لإعمال شئونه، حتى وإن تم استكمال بقية الإجراءات في وقت لاحق على هذا التاريخ.