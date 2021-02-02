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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

رابط الاستعلام عن تظلمات تكافل وكرامة بالرقم القومي

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 02:19 م
تكافل وكرامة
تكافل وكرامة
هبه محمد
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رابط الاستعلام عن تظلمات تكافل وكرامة بالرقم القومي، وترتفع عمليات البحث يوميًا على محركات الانترنت " جوجل " عن رابط بطاقة الخدمات المتكاملة وكيفية الاستعلام بالرقم القومي والاستعلام عن تظلمات تكافل وكرامة، وذلك بعد أن أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي المنصة الإلكترونية، حتى يتمكن من خلالها المواطن صاحب بطاقة الخدمات المتكاملة، الاستعلام من خلال الرابط التسجيلي، وذلك تحت إشراف وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج.

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن هذة المنصة الإلكترونية، وذلك في ظل الظروف التي تمر بها البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أن بدأت أعداد الإصابات في الإرتفاع من جديد في مصر، ولكن التضامن الاجتماعي تلتزم بقرارات الحكومة المصرية، وفقًا لقرارات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ومجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وأيضاَ وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، حيث تسعى الوزارة في تخفيف العبء على المواطنين، وتخفيف الإزدحام في الشوراع والمصالح الحكومية، خوفًا على صحة المواطنين وللحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

ويقدم " الدستور " لأصحاب بطاقة الخدمات المتكاملة، كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص الاستعلام عن تظلمات تكافل وكرامة بالرقم القومي، ورابط وخطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، وذلك وفقًا لقرارات وزارة التضامن الاجتماعي، تحت إشراف وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج.

رابط الاستعلام عن تظلمات تكافل وكرامة بالرقم القومي

ووفرت وزارة التضامن الاجتماعي كل ما يحتاجه المواطن إلكترونيًا، وأطلقت رابط الاستعلام عن تظلمات تكافل وكرامة بالرقم القومي، لمعرفة حل المشكلات التي تواجه أصحاب المعاشات وهو كالتالي: tk.moss.gov.eg

رابط وخطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي المنصة الإلكترونية، للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، للتخفيف على المواطن في ظل الظروف التي تمر بها البلاد بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد، لذلك وفرت على أصحاب بطاقة الخدمات المتكاملة الوقت، ويستطيع المواطن الدخول من خلال الرابط بكل سهولة وتسجيل بيانته: www.moss.gov.eg.

خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

1 - أولًا يجب على المتقدم الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الرابط الإلكتروني.

2 - ثم يقوم بإختيار كارت الخدمات.

3 - ويقوم المتقدم بكتابة بيانات الراغبين في الاستعلام ولكن يجب أن تكون كاملة وتشمل ( أسم صاحب بطاقة الخدمات المتكاملة - ويكتب أيضًا الرقم القومي الخاص به المكون من 14 رقم - والعنوان بالكامل )

4 - وأخيرًا.. يقوم صاحب بطاقة الخدمات المتكاملة بالضغط على زر الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة.

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