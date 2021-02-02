بايدن يصدر تعليمات بتسهيل تجنيس 9 ملايين مهاجر

كشف مسؤولون أميركيون، اليوم الثلاثاء، عن توقيع الرئيس جو بايدن، أوامر وتعليمات لحكومته، الثلاثاء، بتسهيل تجنيس 9 ملايين مهاجر مؤهلين للحصول على الجنسية الأميركية، كما سيوقع أمرا تنفيذيا بلم شمل العائلات على جانبي الحدود مع المكسيك.وقال هؤلاء المسؤولون الكبار في الإدارة الأميركية، إن هذه التعليمات ستصدر في سلسلة من المراسيم الخاصة بالهجرة التي سيوقعها بايدن خلال النهار، مؤكدًا من خلالها رغبته في مواصلة تقليد الترحيب بالمهاجرين الذي عطله سلفه دونالد ترمب.يُذكر أنه في أول ساعات له بالبيت الأبيض بعد تنصيبه، استهل بايدن عهده بتوقيع 15 إجراء تنفيذيا لمعالجة جائحة كورونا وتغير المناخ، وعدم المساواة العرقية، وإلغاء بعض السياسات التي وضعها سلفه ترمب.