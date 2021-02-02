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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حيثيات براءة مودة الأدهم: «سنها صغير ولم تخدش الحياء العام»

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 12:50 م
مودة الأدهم
مودة الأدهم
عادل عبد العال
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كشفت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، في حيثيات حكمها الصادر ببراءة المتهمة مودة الأدهم فتاة «التيك توك» من التعدي علي قيم المجتمع، أنه جاء لصغر سنها حيث أنها من مواليد عام 1998، فمازالت في سن الثاني والعشرين من عمرها.

وتابعت المحكمة أنها لم ترتكب تهمة خدش الحياء العام ونشر فيديوهات خادشة والإخلال بالقيم الأسرية، وأن هناك تنافس بين الشباب الأن على مواقع التواصل الاجتماعي وهو ما دفع المتهمة لنشر تلك الفيديوهات والصور لجذب أكبر عدد من المتابعين.

وأضافت المحكمة أن المتهمة اعترفت بنشر الصور والفيديوهات الخادشة للحياء، إلا أنها نفت أن تكون نشرت الصور العارية لها، وأكدت أن هاتفها تم سرقته وأن حسابا مجهولا نشر تلك الصور دون علمها، مؤكدة أنها قامت بنشر بالفعل الفيديوهات والصور على حساباتها الخاصة.

وبرأت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين من تهمة التعدي على القيم والمبادئ الأسرية، وإلغاء حكم محكمة جنح القاهرة الاقتصادية بمعاقبتهن بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه، وتأييد الغرامة لمودة الأدهم فقط.

وواجهت المتهمتان 9 اتهامات قامت على إثرها النيابة العامة بإحالتهما بصحبة 3 آخرين للجنايات، وهى: "الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية والمجتمع، اشتركا مع آخرين في استدراج الفتيات واستغلالهم عبر البث المباشر، ارتكاب جريمة الإتجار بالبشر، تلقيا تحويلات بنكية من إدارة التطبيق مقابل ما حققاه من مشاهدة، نشر فيديوهات تحرض على الفسق لزيادة نسبة المتابعين لها، التحريض على الفسق، عضوتان بمجموعة "واتس أب" لتلقى تكليفات استغلال الفتيات، تشجيع الفتيات المراهقات على بث فيديوهات مشابهة، الهروب من العدالة ومحاولة التخفي وتشفير هواتفهما وحساباتهما".

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