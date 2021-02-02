خلاف على أولوية المرور وراء مقتل شاب في البدرشين

كشفت تحريات مباحث الجيزة، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل مقتل شاب على يد سائق "توك توك" في قرية بالبدرشين.وتبين أن المجني عليه خلال قيادته سيارة ملاكي، نشبت بينه مشادة كلامية وبين المتهم الذي يقود "توكتوك"، بسبب الخلاف على أولوية المرور، ما دفع المتهم سائق الـ "توكتوك"، لطعن المجني عليه وقتله.واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان، وأجرى رجال المباحث مناظرة للجثة، وتم نقلها إلى المشرحة، كما تم الاستماع لأقوال أفراد أسرة المجني عليه.و تلقى مركز شرطة البدرشين، بلاغا يفيد مقتل شاب نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، بقرية تابعة لدائرة المركز، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة.وكشفت التحريات أن المجني عليه يدعى "ع. م. س"، واعتدى عليه سائق "توكتوك" بسلاح أبيض، بسبب خلاف بينهما، على أولوية المرور، وتم نقل جثة المجني عليه إلى المشرحة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتولت النيابة التحقيق.