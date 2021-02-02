حبس خادمة سرقت 46 ألف جنيه من فيلا في التجمع

قررت نيابة القاهرة الجديدة الجزئية، اليوم الثلاثاء، حبس خادمة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامها بسرقة 30 ألف جنيه وألف دولار من فيلا مخدومتها، وأمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمة.كانت بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة التجمع بلاغًا من "ع. ن" يتهم فيه "و.م" خادمة، لسرقتها 30 ألف جنيه، وألف دولار من فيلته أثناء خدمتها.بإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة، تم ضبط المتهمة، واقتيادها لقسم الشرطة وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.