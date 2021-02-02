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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

10 إعفاءات ضريبية يحسمها «النواب» الأسبوع الجاري

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 12:02 م
الدكتور فخرى الفقى
الدكتور فخرى الفقى
مني هيبة
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تنظر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، خلال اجتماعها الأسبوع الجاري، عددًا من التعديلات الواردة من الحكومة على بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، متضمنة قائمة إعفاءات جديدة تتعلق بالمنتجات الصناعية والأدوية وبعض السلع الأساسية، يرصدها "الدستور" فيما يلي:

- السلع والخدمات التى تصدرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى خارج البلاد، أو الواردة إليها ذات المعاملة الضريبية للسلع.
- الخدمات التى تصدرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة إلى خارج البلاد، أو الواردة إليها.
- الخدمات المقدمة كهبات، أو تبرعات أو هدايا للجهاز الإدارى للدولة، أو وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، خدمات الصرف الصحى.
- إعفاء محضرات وإضافات ومركزات الأعلاف.
- مدخلات إنتاج صناعة الورق.
- الأقراص الخام المعدة لسك العملات.
- أكياس جمع الدم لمراعاة تأثيرها على شرائح كبيرة من المرضى.
- المواد الداخلة فى إنتاج الأدوية بناء على قرار يصدر من وزير الصحة.
- تعديل الإعفاء المقرر للخدمات الإعلانية، بحيث يقتصر على بعض الخدمات الإعلانية دون غيرها ويطبق عليها السعر العام للضريبة 14% فقط.

- حذف المقرمشات والمنتجات المصنعة من دقيق والحلوى من عجين عدا الخبز بجميع أنواعه.
- حذف الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلى من الجدول المرافق للقانون وخضوعها للسعر العام للضريبة، ليتسنى خصم المدخلات.

كما يتناول مشروع القانون أيضًا مادة مستحدثة تقضي بتعليق أداء الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج، أو المشتراة من السوق المحلية للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها فى الإنتاج الصناعى، وذلك لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها أو الشراء من السوق المحلية، مع حظر التصرف فىها لغير الأغراض التى أعفيت من أجلها خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء.

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