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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بدء التشغيل التجريبى لتنك الأكسجين بمستشفى السنطة المركزى بالغربية

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:53 ص
الدكتورة هيام أبو
الدكتورة هيام أبو حمر
أحمد فودة
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تفقدت الدكتورة هيام أبوحمر مدير إدارة الطب العلاجي والدكتور أسامة فتحي مدير إدارة الطورئ والدكتور أحمد الشهاوي نائب مدير إدارة مكافحة العدوي مستشفي السنطه المركزى التابعه لمحافظة الغربية، البدء التشغيل التجريبي لتنك الأكسجين بالمستشفى اعتبارا من اليوم وضخ الأوكسجين بسعه 10000 لتر.

وأكد الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية أن مستشفى السنطة المركزى تعد أحد أهم المشروعات الصحية التى يجري تنفيذها على أرض المحافظة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بإحلال وتجديد بعض المستشفيات على مستوى الجمهورية.

كما قامت اللجنة المشكلة بمتابعة سير العمل وتوافر الأدوية، وانتظام حضور الأطقم الطبية، وصرف الأدوية، ووجة بإعداد تقارير يومية، للوقوف على الحالة العامة للمستشفيات، ومتابعة أوجه القصور والسلبيات، للتعامل الفورى معها، وحلها في أسرع وقت ممكن.

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