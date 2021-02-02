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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: 12 مليون مستفيد من برامج الحماية الاجتماعية «أمر غير مسبوق»

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:13 ص
المهندس عبد الباسط
المهندس عبد الباسط الشرقاوي
مني هيبة
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قال المهندس عبد الباسط الشرقاوي، عضو مجلس النواب، إن ملف الرعاية والحماية الاجتماعية يحظى باهتمام غير مسبوق خلال الفترة الأخيرة، وانعكس ذلك على المواطنين، سواء على صعيد المبادرات او القرارات، ومنها على سبيل المثال حملة 100 مليون صحة، قوائم الانتظار، التأمين الصحي الشامل، وتطوير العشوائيات، وترجمة هذه الاهتمام في الموازنة العامة أيضا.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الملف يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، وهناك ما يقرب من 12 مليون شخص يستفيدون من برامج الحماية الأساسية بمختلف أنواعه، وهو ما يعكس قوة الدولة وحرص القيادة السياسية على توفير حياة كريمة للمواطنين، متابعا: "المبادرات في ملف الحماية الاجتماعية غيرت حياة لمحدودى الدخل للأفضل".

وأشاد عضو مجلس النواب، بإنشاء قاعدة بيانات شاملة لهذه الفئات، وهو ما سهل عملية الحصول على الدعم اللازم وحصر هذه الشريحة لتقديم كافة المساعدات لها من خلال البرامج المختلفة، حيث يتم توجيه 27٪ من الدعم للأشخاص ذوى الإعاقة و12.5% للمرأة المعيلة والمطلقات في برنامج تكافل وكرامة فقط، وأن برنامج تكافل وكرامة يعد أكبر برامج الدعم النقدى فى الشرق الأوسط، وهذا بشهادة مؤسسات أجنبية، كما شهد ملف المعاشات طفرة غير مسبوقة وتم رفعها لحوالي 950 جنيها أساسي وهذا أمر لم يحدث من قبل، وكل هذه الإجراءات والقرارات والخطوات تهدف لتوفير مستوى معيشة أفضل للبسطاء ومحدودى الدخل.

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