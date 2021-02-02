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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

عضو بـ«خطة النواب» يثمن خطط الحكومة لتحفيز الاستثمار

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 10:31 ص
أيمن محسب، عضو لجنة
أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة
مني هيبة
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أكد أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية عازمة على زيادة الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، من خلال وجود عدد كبير من الخطط التحفيزية تقوم بها مصر حاليًا للحفاظ على وتيرة إيجابية من التدفقات النقدية الأجنبية وزيادة فرص نمو الاستثمار الأجنبي المباشر، نتيجة التغييرات التى قامت بها الحكومة خلال الفترة الماضية.

وأضاف «محسب»، في بيان له اليوم، أن الدولة طرحت العديد من المشروعات القومية، على رأسها مشروع تنمية قناة السويس الذى جذب استثمارات بمليارات الدولارات في مراحله الأولى، بجانب العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروعات المدن الجديدة، بخلاف مشروعات التنقيب والبحث عن البترول، الذى أسفر عن كشف الغاز العملاق «ظهر»، بجانب مشروعات الثروة السمكية واستصلاح وزراعة مليون ونصف المليون فدان، كما تضمنت خطوات الحكومة لجذب المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب أيضًا موافقة هيئة الاستثمار على إقامة مناطق استثمارية جديدة ومناطق صناعية أخرى في الصعيد.

وتوقع عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن تستمر مصر فى جذب الاستثمارات الأجنبية بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة نتيجة تحقق 5 عوامل رئيسية داخل مصر، هى وجود استثمارات هاربة لمستثمرين يبحثون عن مناطق آمنة للاستثمار فيها ومصر تستطيع جذب تلك الاستثمارات، بالإضافة إلى وجود معدل فائدة حقيقية مرتفعًا نسبيًا رغم تخفيضات الفائدة التي قام بها البنك المركزى المصرى خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يساهم بشكل كبير فى استمرار التدفقات المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد المصرى، ووجود فرص انتعاش للبورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.

وأشار «محسب»، إلى أن عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية تتضمن وجود إعادة رسم خريطة الاستثمار العالمى خلال الفترة المقبلة نتيجة للتوترات الموجودة في أسواق المال العالمية والحرب التجارية وتأثيرات البريكست، وهو أمر يساهم بشكل كبير فى مساحة الدور الذي يمكن أن تلعبه مصر فى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، في ضوء المؤشرات الاقتصادية التى نجحت فى تحقيقها خلال الفترة الماضية.

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