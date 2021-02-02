إصابات كورونا تتخطى 995 ألفا في هولندا

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 995 ألفا و300 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت أمستردام، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في هولندا وصل إلى 14 ألفا و135 حالة.ووفقا للبيانات، تعافى من مرض "كوفيد19-" الناجم عن الإصابة بالفيروس 12ألفا و974 شخصا من المصابين.وأعلنت هولندا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 48 أسبوعا.