حمدوك يتمسك بالتعدد والتنوع في الحكومة السودانية الجديدة

أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم، أهمية مراعاة التعدد والتنوع في التشكيل الوزاري الجديد، كما شدد على التزام الحكومة بالعمل مع الجميع لتحقيق السلام الشامل.جاء ذلك خلال لقائه اليوم بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء وفد الحزب القومي السوداني، وذلك وفق وكالة الأنباء السودانية سونا.وشدد حمدوك على ضرورة التوافق على أدوات وعمليات يتم من خلالها حل قضايا التهميش بكل أنواعه وبشكل نهائي، داعيا الحزب القومي؛ لأن يكونوا جسرًا مهمًا ومساهمًا محوريًا في التأسيس لعملية سلام شامل ومستدام.من جانبه أوضح الأمين العام للحزب القومي السوداني ريفي سبو جمونا، أن الحزب قدم رؤيته لرئيس الوزراء حول إدارة الدولة في هذه المرحلة الحساسة، مبينا أن الحزب قدم رؤيته أيضًا بصورة واضحة حول تشكيل مجلس الوزراء الجديد، وأهمية بذل مجهودات أكبر خلال المرحلة القادمة لإنجاز أولويات الثورة.