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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلمانى: هناك خطط موضوعة لتطوير القطاع السياحى

الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:26 م
عمرو القطامي
عمرو القطامي
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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أشاد النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، بالتوجيهات التي أصدرها الرئيس السيسي، لوزير السياحة الدكتور خالد العناني في حضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، موضحًا إنها توجيهات تصب في الصميم، والهدف منها استعادة مجد وتاريخ الحضارة المصرية القديمة، وإظهار رونقها والعمل على إعادة السياحة المصرية لسابق عهدها وبهاءها عبر العالم، بعد انتهاء فيروس كورونا.

وأشار «القطامي»، خلال تصريحات له اليوم، إلى أن توجيهات الرئيس السيسي بمتابعة الأنشطة والمشروعات القومية لوزارة السياحة والآثار، وباستمرار التنسيق والتكامل بين مختلف الأجهزة المعنية، يأتي في إطار استراتيجية الدولة لاستعادة الرونق التاريخي للمواقع الأثرية المصرية، وإبراز ما تذخر به مصر من إرث ثقافي وحضاري عبر العصور المختلفة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن هناك الكثير من المشاريع والخطط الموضوعة لتطوير القطاع السياحي مثل أعمال الترميم الشاملة للمواقع الأثرية، خاصة في القاهرة الكبرى ذات الإمكانات التاريخية العريقة والمتنوعة، بجانب استمرار البحث والتنقيب ومواصلة العمل في المتحف المصري الكبير تمهيدًا لافتتاحه.

وقال نائب أكتوبر، إن السنوات الماضية أثبتت أن سيادة الأمن والاستقرار، ضمانة حقيقية لعودة السياحة والنشاط الاقتصادي برمته، مشيرًا إلى أن مصر استغلت فترة كورونا ووضعت خطة شاملة لتطوير الأماكن التاريخية والحضارية، وإعادة البهاء والرونق مرة ثانية، وهو ما ينعكس في زيادة الدخل القومي عبر السياحة.

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