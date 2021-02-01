رئيس الحكومة السودانية يتسلم قائمة ترشيحات الوزراء الجدد

تسلَّم رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم، قائمة الترشيحات لسبعة عشر حقيبة وزارية لقوى إعلان الحرية والتغيير لمجلس الوزراء.جاء ذلك لدى لقائه اليوم بمكتبه وفد لجنة الترشيحات بقوى إعلان الحرية والتغيير وذلك وفق وكالة الأنباء السودانية "سونا".وأوضح عضو لجنة الترشيحات إبراهيم الشيخ أن اللجنة بذلت جهودا كبيرة تُوِّجَت اليوم بالفراغ من إعداد قائمة الوزارات السبعة عشر المعنية بها الحرية والتغيير وتسليمها لرئيس الوزراء.. مؤكدًا أن هذه الترشيحات خضعت لمعايير دقيقة جدًا متعلقة بالوعي السياسي الكافي بالتحديات التي تجابه البلاد بجانب التأهيل الأكاديمي والخبرة العلمية، وأن كافة المعايير التي تؤهل الوزير ليكون كفء قد تمت مراعاتها في اختياراتنا للوزارات المختلفة.وأضاف: "ينتظر أن تسلم الجبهة الثورية خلال اليوم ترشيحاتهم للوزارات السبعة المعنيين بها"، موضحًا أن كافة الأطراف المعنية تتأهب لمجلس وزراء جديد ينهض بالمهام، معلنًا عن إعداد تصور لبرنامج المرحلة القادمة يشمل رؤى اقتصادية وأمنية وعلاقات خارجية سيتم التوقيع عليه ابتداءً قبل إعلان التشكيل الوزاري.