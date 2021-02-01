الأنبا أباكير يشارك في سلسلة «آية وحكاية»

شارك الأنبا أباكير، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لإيبارشية الدول الإسكندنافية في سلسلة عظات "أية وحكاية" التي تبث عبر الموقع الرسمي للإيبارشية.يناقش نيافته خلال سلسلة "أية وحكاية" تأملات ودراسة في الكتاب المقدس، لدعم أقباط الإيبارشية روحيًاوتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءً من 24 فبراير.