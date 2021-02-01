«معوقات الحياة مع الله».. العظة الأحدث للأنبا إسحق

بثت إيبارشية طما بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، العظة الأحدث للأنبا إسحق أسقف الإيبارشية، وذلك عبر تقنية البث المباشر.وجاءت العظة الأحدث لنيافته بعنوان "معوقات الحياة مع الله"، وذلك ضمن العظات الروحية التي يلقيها أسقف طما لدعم الأقباط روحيًا.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءً من 24 فبراير.