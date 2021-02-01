مصادر: لجنة هندسية للإشراف على «تنكيس» عقار فيصل المحترق

تواصل قوات الحماية المدنية مهامها ومتابعتها لعقار فيصل المحترق مع قيادات مديرية أمن الجيزة التي تمركزت في كردون أمني أسفل البناية منذ قرابة 3 أيام عقب اشتعال الحريق.وشرحت مصادر أمنية الحالة التي وصل إليها العقار، حيث أشارت إلى ضعف احتمالية سقوط البناية نظرًا لقوة تحمله ألسنة النيران طوال تلك الفترة، لكنه سيتم إزالته بشكل مؤكد، مضيفة أن خبراء وأساتذة من كلية الهندسة سيتولون عملية الإزالة بطريقة هندسية معينة، لعدم تعرض جسم الكوبري الدائري أو العقارات المجاورة للعقار المتضرر لأي خسائر أو أضرار حيث سيتم إزالة البناية بطريقة معينة تمنع أي خسائر.وأوقفت قوات الحماية المدنية بالجيزة عمليات إخماد حريق شبّ في مخزن أحذية بمنطقة طوابق فيصل عقب تجدد اشتعال النيران مرة أخرى لبدء انهيار سقف بدروم العقار على القوات أثناء التعامل مع ألسنة النيران.أفادت مصادر أمنية أن الحريق شبّ في "بدروم" يستخدم لتصنيع الأحذية "كوتش" وكان مليء بكميات ضخمة من المصنوعات الجلدية امتدت حتى السقف، ونظرًا لوجود مواد مساعدة على الاشتعال "كولة وتنر" اشتغلت النيران بسرعة كبيرة وامتدت للطابق الأرضي والأول علوي المخصّصين كأحد مخازن الأحذية.أضافت المصادر أن البدروم لا يوجد به أية نوافذ تساعد على إخماد الحريق واضطرت قوات الاطفاء على التعامل من الباب المدخل الوحيد للبدروم إلاّ أن استمرار وشدة النيران أدت لانهيار أجزاء من السقف على القوات، وتم استدعاء لجنة من كلية الهندسة التي أمرت بوقف عمليات الإخماد خشية انفجار (عواميد المسلح) نتيجة اصطدام النار مع مضخات المياه ما قد يؤدي لكارثة، وقالت اللجنة الهندسية: "سيبوا النار تاكل بعضها، فالتعامل بالاخماد خطر".وتولّت قوات الحماية المدنية بقيادة اللواء هشام صادق، مدير ادارة الحماية المدنية بالجيزة إخلاء العقار المكون من 18 طابقًا يحتوي على 108 شقة يسكنها 15 أسرة فقط داخل 15 شقة تمكنت قوات الانقاذ البري من اخلائهم قبل امتداد النيران لباقي العقار أو انهياره.أشارت المعاينة الأولية لرجال الحماية المدنية وتحريات مباحث الجيزة أن ماسًا كهربائيًا نشب في الطابق الأرضي بعقار المخزن امتد للطابقين الثاني والثالث بسبب وجود مواد سريعة الاشتعال في المخزن.وتلقت غرفة النجدة بلاغا باندلاع حريق بمنطقة الطوابق بفيصل، فور إخطار اللواء رجب عبد العال، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة وجه بسرعة الانتقال لموقع الحريق، ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بـ10 سيارات إطفاء لإخماد الحريق، وتبين من الفحص أن المخزن عبارة عن مبنى مكون من 3 طوابق على مساحة ألف متر، يفتقر لوسائل السلامة والأمن الصناعي، ما يزيد صعوبة عملية الإطفاء.