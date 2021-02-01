رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

جيران عقار فيصل المُحترق: ماس كهربائي ومواد قابلة للاشتعال سبب الحريق

الإثنين 01/فبراير/2021 - 04:53 م
عقار فيصل المُحترق
عقار فيصل المُحترق
احمد التمساح
طباعة
واصلت النيران اشتعالها لليوم الثالث على التوالي، في مصنع ومخزن أحذية بالدور الأول في برج سكني مطل على الطريق الدائري، وفرضت أجهزة الأمن بالجيزة طوقا أمنيا بكل الطرق المؤدية إلى البرج تجنبًا لحدوث أي خسائر بشرية، وقامت الحماية المدنية بإخلاء البرج من السكان وجميع الأبراج المجاورة.

وقال "محمد عماد" أحد سكان المنطقة، إنه من يوم السبت الماضي شهدنا أدخنة تخرج من البرج بكثافة، وعلى الفور قمنا بإبلاغ الشرطة لإخماد الحريق وجاءت 3 عربات إطفاء وسيطروا على الحريق لكن في اليوم الثاني انتبهنا أن هناك أدخنة تخرج مجددا من العقار بسبب وجود مواد قابلة للاشتعال تساعد في اشتعال النيران.

وأضاف أن رجال الأمن متواجدون بكثرة منذ اليوم الأول وقاموا بوضع حواجز أمنية تجنبًا لحدوث إصابات بين لأهالي.

وأكد "عماد الدين" أنه حاول إخماد الحريق في الساعات الأولى، لكن كانت النيران تتكاثر في كل مكان: "كل ما نطفى مكان النار تطلع في مكان تاني"، لافتا إلى تواجد لأمن في الدقائق الأولى من الحريق.

وذكر أن سبب الحريق ماس كهربائي تمكن من المواد الموجودة داخل المخزن.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

فتح التحويلات المرورية على الطريق الدائرى وعودة الحركة

مصدر بالصحة: تسجيل ما يقرب من 30 ألف طبيب للحصول على لقاح كورونا

السيسي يوجه بمواصلة العمل في مشروعات السياحة والآثار

النيابة الإدارية تفتح تحقيقًا عاجلًا في حريق مخزن الأحذية بالجيزة

الصور

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد مشروع الثروة الحيوانية

image description

استكمال المرحلة 1 من مشروع تبطين الترع بأسيوط بتكلفة 600 مليون جنيه

image description

جامعة أسيوط توافق على 10 منح دراسية لطلاب الدول النامية

image description

بتعاون ألماني.. جامعة أسيوط تدرس تعقيم كلاب الشوارع للحد من تكاثرها

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف وتطوير بعض شوارع وميادين حي غرب

الأكثر قراءة

فتح التحويلات المرورية على الطريق الدائرى وعودة الحركة

المجني عليها في اتهام بواب وآخر بهتك عرضها: «أقمت علاقة معهما برضاي»

انهيار أجزاء من عقار فيصل المحترق

«أنا بنت الآخرة».. قصة «ملاك كفر الشيخ» التي تنبأت بوفاتها يوم عيد ميلادها (فيديو)

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تنتهي يوم 9.. جدول مواعيد قبض معاشات شهر فبراير 2021 بالتفصيل

حظر صيد وبيع الجمبري في البحرين لمدة 6 أشهر

إعصار «آنا» يشرد 10 آلاف شخص في فيجي

لدواع أمنية.. «أطباء بلا حدود» تعلق عملها في السلفادور

أيام زمان

«أسقيانا طربا ومحبة».. راجح داود يكشف دور عمالقة التلاوة في حبه للموسيقى

الشاعر بخيت بيومي يكشف سر حواره المتبادل مع الله

«ينعزل عن الناس».. طقوس خيري شلبي في الكتابة

«بسبب موال».. كيف أبكى الريس حفني جمال عبد الناصر؟

مقالات الرأي
د. منى حلمى
تجاهل الكاتبات والشاعرات
عمرو خالد
الذكر طريقك لتغيير حياتك للأفضل
ماجد حبته
انتهاك أوروبى لحياة الإنسان
د.أحمد الخميسى
فرانز بارتل.. الاستثنائى فى الأدب
المزيد

الثقافة

الليلة.. التشكيلي الفلسطيني محمد جحا بضيافة منصة الفن

«هي» معرض جماعي بجاليري مشربية

«قارئة القطار».. عن الأوهام التي نحملها فوق ظهورنا

ثقافة القليوبية تناقش فن القصة في مصر