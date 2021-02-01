جيران عقار فيصل المُحترق: ماس كهربائي ومواد قابلة للاشتعال سبب الحريق

واصلت النيران اشتعالها لليوم الثالث على التوالي، في مصنع ومخزن أحذية بالدور الأول في برج سكني مطل على الطريق الدائري، وفرضت أجهزة الأمن بالجيزة طوقا أمنيا بكل الطرق المؤدية إلى البرج تجنبًا لحدوث أي خسائر بشرية، وقامت الحماية المدنية بإخلاء البرج من السكان وجميع الأبراج المجاورة.وقال "محمد عماد" أحد سكان المنطقة، إنه من يوم السبت الماضي شهدنا أدخنة تخرج من البرج بكثافة، وعلى الفور قمنا بإبلاغ الشرطة لإخماد الحريق وجاءت 3 عربات إطفاء وسيطروا على الحريق لكن في اليوم الثاني انتبهنا أن هناك أدخنة تخرج مجددا من العقار بسبب وجود مواد قابلة للاشتعال تساعد في اشتعال النيران.وأضاف أن رجال الأمن متواجدون بكثرة منذ اليوم الأول وقاموا بوضع حواجز أمنية تجنبًا لحدوث إصابات بين لأهالي.وأكد "عماد الدين" أنه حاول إخماد الحريق في الساعات الأولى، لكن كانت النيران تتكاثر في كل مكان: "كل ما نطفى مكان النار تطلع في مكان تاني"، لافتا إلى تواجد لأمن في الدقائق الأولى من الحريق.وذكر أن سبب الحريق ماس كهربائي تمكن من المواد الموجودة داخل المخزن.