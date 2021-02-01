رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مستجدات الحالة الصحية لـ كريم محمود عبدالعزيز

الإثنين 01/فبراير/2021 - 04:31 م
كريم محمود عبدالعزيز
كريم محمود عبدالعزيز
محمد قدري
طباعة
ننشر الحالة الصحية لـ كريم محمود عبدالعزيز بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الساعات الماضية والتي بدأت مساء أمس ونقل على إثرها للمستشفى وخضع للرعاية الصحية وتابعه شقيقه الفنان محمد محمود عبد العزيز.

الحالة الصحية لـ كريم محمود عبدالعزيز

ننشر خلال هذا التقرير الحالة الصحية لكريم محمود عبدالعزيز بعد أن تعرض لوعكة صحية أمس الأحد، فمساء أمس الأحد أعلن الفنان محمد محمود عبد العزيز تعرض شقيقه كريم إلى وعكة صحية ونقل على إثرها إلى حد المستشفيات الخاصة، وأصيب كريم بأزمة صدرية أحدثت ضعف في التنفس وضيف في عملية التنفس لزم خضوعه للرعاية الطبية المركزة من الطاقم الطبي للمستشفى وجلسات التنفس وخلال ساعات قليلة تحسنت حالته الصحية تماما.

وانتشرت خلال الفترة التي أعلن فيها شقيقه عن وعكته عن إصابته بكورونا ولكن سرعان ما تم نفي كل تلك الأخبار وأن الوعكة كانت أزمة مفاجئة وخلال ساعات قليلة انته تماما وقرر الطاقم الطبي خروج كريم من المستشفى وعدم وجود خوف من حالته الصحية التي أصبحت مستقرة تماما وتم نقله إلى منزله مرة أخرى ويتعاطى الأدوية التي حددها الطاقم الطبي مع النصح بالخلود لفترة من الراحلة فقط ولم يعد هناك اي قلق أو خوف من تطور الحالة الصحية لكريم وبنقله للمنزل تكون الخطورة قد زالت عنه تماما، وخلال الساعات الماضية دعم عدد كبير من النجوم كريم عبر صفحاتهم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ومنهم الفنان صلاح عبد الله الذي اتصل بشقيقه محمد وطمأن كل متابعيه على حالته الصحية.

قد يهمك أيضا:

بعد إصابة كريم محمود عبدالعزيز.. أسباب الأزمات الصدرية وعلاجها



الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

مصدر بالصحة: تسجيل ما يقرب من 30 ألف طبيب للحصول على لقاح كورونا

السيسي يوجه بمواصلة العمل في مشروعات السياحة والآثار

المجني عليها في اتهام بواب وآخر بهتك عرضها: «أقمت علاقة معهما برضاي»

فتح التحويلات المرورية على الطريق الدائرى وعودة الحركة

الصور

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد مشروع الثروة الحيوانية

image description

استكمال المرحلة 1 من مشروع تبطين الترع بأسيوط بتكلفة 600 مليون جنيه

image description

جامعة أسيوط توافق على 10 منح دراسية لطلاب الدول النامية

image description

بتعاون ألماني.. جامعة أسيوط تدرس تعقيم كلاب الشوارع للحد من تكاثرها

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف وتطوير بعض شوارع وميادين حي غرب

الأكثر قراءة

فتح التحويلات المرورية على الطريق الدائرى وعودة الحركة

المجني عليها في اتهام بواب وآخر بهتك عرضها: «أقمت علاقة معهما برضاي»

انهيار أجزاء من عقار فيصل المحترق

«أنا بنت الآخرة».. قصة «ملاك كفر الشيخ» التي تنبأت بوفاتها يوم عيد ميلادها (فيديو)

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تنتهي يوم 9.. جدول مواعيد قبض معاشات شهر فبراير 2021 بالتفصيل

حظر صيد وبيع الجمبري في البحرين لمدة 6 أشهر

إعصار «آنا» يشرد 10 آلاف شخص في فيجي

لدواع أمنية.. «أطباء بلا حدود» تعلق عملها في السلفادور

أيام زمان

«أسقيانا طربا ومحبة».. راجح داود يكشف دور عمالقة التلاوة في حبه للموسيقى

الشاعر بخيت بيومي يكشف سر حواره المتبادل مع الله

«ينعزل عن الناس».. طقوس خيري شلبي في الكتابة

«بسبب موال».. كيف أبكى الريس حفني جمال عبد الناصر؟

مقالات الرأي
د. منى حلمى
تجاهل الكاتبات والشاعرات
عمرو خالد
الذكر طريقك لتغيير حياتك للأفضل
ماجد حبته
انتهاك أوروبى لحياة الإنسان
د.أحمد الخميسى
فرانز بارتل.. الاستثنائى فى الأدب
المزيد

الثقافة

الليلة.. التشكيلي الفلسطيني محمد جحا بضيافة منصة الفن

«هي» معرض جماعي بجاليري مشربية

«قارئة القطار».. عن الأوهام التي نحملها فوق ظهورنا

ثقافة القليوبية تناقش فن القصة في مصر