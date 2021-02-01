مستجدات الحالة الصحية لـ كريم محمود عبدالعزيز

الحالة الصحية لـ كريم محمود عبدالعزيز



وانتشرت خلال الفترة التي أعلن فيها شقيقه عن وعكته عن إصابته بكورونا ولكن سرعان ما تم نفي كل تلك الأخبار وأن الوعكة كانت أزمة مفاجئة وخلال ساعات قليلة انته تماما وقرر الطاقم الطبي خروج كريم من المستشفى وعدم وجود خوف من حالته الصحية التي أصبحت مستقرة تماما وتم نقله إلى منزله مرة أخرى ويتعاطى الأدوية التي حددها الطاقم الطبي مع النصح بالخلود لفترة من الراحلة فقط ولم يعد هناك اي قلق أو خوف من تطور الحالة الصحية لكريم وبنقله للمنزل تكون الخطورة قد زالت عنه تماما، وخلال الساعات الماضية دعم عدد كبير من النجوم كريم عبر صفحاتهم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ومنهم الفنان صلاح عبد الله الذي اتصل بشقيقه محمد وطمأن كل متابعيه على حالته الصحية.



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وانتشرت خلال الفترة التي أعلن فيها شقيقه عن وعكته عن إصابته بكورونا ولكن سرعان ما تم نفي كل تلك الأخبار وأن الوعكة كانت أزمة مفاجئة وخلال ساعات قليلة انته تماما وقرر الطاقم الطبي خروج كريم من المستشفى وعدم وجود خوف من حالته الصحية التي أصبحت مستقرة تماما وتم نقله إلى منزله مرة أخرى ويتعاطى الأدوية التي حددها الطاقم الطبي مع النصح بالخلود لفترة من الراحلة فقط ولم يعد هناك اي قلق أو خوف من تطور الحالة الصحية لكريم وبنقله للمنزل تكون الخطورة قد زالت عنه تماما، وخلال الساعات الماضية دعم عدد كبير من النجوم كريم عبر صفحاتهم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ومنهم الفنان صلاح عبد الله الذي اتصل بشقيقه محمد وطمأن كل متابعيه على حالته الصحية.

ننشر الحالة الصحية لـ كريم محمود عبدالعزيز بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الساعات الماضية والتي بدأت مساء أمس ونقل على إثرها للمستشفى وخضع للرعاية الصحية وتابعه شقيقه الفنان محمد محمود عبد العزيز.ننشر خلال هذا التقرير الحالة الصحية لكريم محمود عبدالعزيز بعد أن تعرض لوعكة صحية أمس الأحد، فمساء أمس الأحد أعلن الفنان محمد محمود عبد العزيز تعرض شقيقه كريم إلى وعكة صحية ونقل على إثرها إلى حد المستشفيات الخاصة، وأصيب كريم بأزمة صدرية أحدثت ضعف في التنفس وضيف في عملية التنفس لزم خضوعه للرعاية الطبية المركزة من الطاقم الطبي للمستشفى وجلسات التنفس وخلال ساعات قليلة تحسنت حالته الصحية تماما.