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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

بعد إصابة كريم محمود عبدالعزيز.. أسباب الأزمات الصدرية وعلاجها

الإثنين 01/فبراير/2021 - 12:46 م
كريم محمود عبدالعزيز
كريم محمود عبدالعزيز
هويدا سعيد
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تصدر الفنانة كريم محمود عبدالعزيز الترند بعد تعرضه لأزمة صحية ونقل علي إثرها المستشفى، وعاد إلى منزله بعد تحسن حالته الصحية حيث كان يعاني من أزمة صدرية تنفسية شديدة، ونقدم أسباب الأزمة الصدرية والتنفسية المفاجأة بحسب موقع" web teb".

وأوضح الموقع حيث أن الأزمة الصدرية هي نوع من الأوجاع في الصدر، تحدث نتيجة انخفاض في تدفق الدم إلى عضلة القلب، وهناك نوعين من الازمة الصدرية أو الذبحة ومنها ذبحة مستقرة وذبحة غير مستقرة.

• أسباب الذبحة الصدرية المستقرة.

- تنشأ عند ازدياد جهد القلب، خلال القيام بنشاط الجسدي، أو صعود درجات.

- تستمر لفترة قصيرة، نحو 5 دقائق أو أقل.

- تختفي بعد تناول دواء لمعالجة الذبحة.

- يمكن أن تنتشر إلى الذراعين، إلى الظهر أو إلى مناطق أخرى في الجسم.

- يمكن أن تنشأ بسبب ضغط نفسي أو عاطفي.

• أسباب الذبحة الصدرية غير مستقرة:

- تختلف عن شعور الذبحة العادية.

- الذبحة تستمر لمدة 30 دقيقة.

- تحدث وقت الراحة، بشكل عام وتكون خطيرة في الغالب.

- يمكن تخفيف حدتها بواسطة أدوية معالجة الذبحة.

• طرق علاج الذبحات الصدرية هي يجب أن يكون هناك تغييرات في العادات ونمط الحياة:

- الامتناع عن تناول الوجبات الدسمة.

- محاولة إيجاد طرق للاسترخاء.

- الإقلاع عن التدخين.

- الحرص على أن تكون التغذية صحية.

- تخفيض الوزن.

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