النيابة العامة الروسية تريد إبقاء نافالني في السجن

أيدت النيابة العامة الروسية اليوم الاثنين، سجن أليكسي نافالني عشية جلسة يواجه فيه المعارض الروسي احتمال سجنه لسنتين أو ثلاث سنوات وغداة قمع تظاهرات خرجت في مختلف أنحاء البلاد تأييدا له.يمثل أليكسي نافالني أمام القضاء بتهمة انتهاك شروط الرقابة القضائية المفروضة عليه بخروجه من البلاد لتلقي العلاج، وقد تحول عقوبة بالسجن مع وقف التنفيذ صدرت في حقه في 2014 إلى عقوبة بالسجن مع النفاذ بطلب من سلطات السجون.وأعلنت النيابة العامة الاثنين في بيان أنها تؤيد "هذا الطلب باعتباره قانونيا ومبررا".