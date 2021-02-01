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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: مشروع تطوير القرى سيغير وجه الحياة فى الريف المصرى

الإثنين 01/فبراير/2021 - 12:36 م
الدكتور أحمد جلال
الدكتور أحمد جلال أبو الدهب عضو مجلس الشيوخ
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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وصف الدكتور أحمد جلال أبو الدهب عضو مجلس الشيوخ، المشروع القومي الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير جميع قرى الريف المصري بأنه واحد من أهم المشروعات القومية العملاقة فى عهد السيسى، معربًا عن ثقته التامة فى أن هذا المشروع سوف يغير وجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية داخل الريف المصرى على مستوى الجمهورية.

وطالب "أبو الدهب" فى بيان أصدره اليوم، من الحكومة الإسراع فى تنفيذ هذا المشروع مع استغلال الميزات النسبية التى تتمتع بها القرى المصرية فى إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر للشباب داخل القرى خاصة بعد تخصيص 500 مليار جنيه لتنفيذ هذا المشروع والبدء فى تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع التى تستهدف 1500 قرية على مدار 3 أعوام فقط وهو تحد كبير وحقيقى امام الحكومة.

وقال أبو الدهب، إن تنفيذ هذا المشروع سوف يوفر الآلاف من فرص العمل عبر الشركات المحلية والمقاولين حيث سيتم السماح بإشراكهم في تنفيذ الأعمال الجارية في جميع القرى على مستوى الجمهورية، مؤكدًا ان الرئيس عبد الفتاح السيسى هو أول قائد فى تاريخ مصر يفتح الملفات والمشكلات الشائكة التى كان يعانى منها الشعب المصرى على مدى عقود طويلة مثل مشكلات المناطق العشوائية وتنمية وتطوير القرى المصرية.

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