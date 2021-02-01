ضبط 10 أطنان سكر مجهول المصدر في القاهرة

تمكنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الاثنين، من ضبط 10،5 طن سكر حر، معبأ داخل شكائر وعبوات مدون عليها علامات تجارية وهمية.وجاء ذلك تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك شركة لتعبئة السلع الغذائية بمحافظة القاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابات المختصة للتحقيق.يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.