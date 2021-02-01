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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 10 أطنان سكر مجهول المصدر في القاهرة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 12:19 م
سكر مجهول المصدر
سكر مجهول المصدر
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تمكنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الاثنين، من ضبط 10،5 طن سكر حر، معبأ داخل شكائر وعبوات مدون عليها علامات تجارية وهمية.

وجاء ذلك تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك شركة لتعبئة السلع الغذائية بمحافظة القاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابات المختصة للتحقيق.

يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

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