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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ممثلة تعرضت للسرقة وهتك العرض بأكتوبر: «المتهمون قطعوا هدومي»

الإثنين 01/فبراير/2021 - 11:13 ص
ممثلة تعرضت للسرقة
ممثلة تعرضت للسرقة وهتك العرض
ندى حمدي
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استمعت نيابة أكتوبر الجزئية، اليوم الأثنين، إلى أقوال الممثلة «ع. ا»، التي تعرضت للسرقة بالإكراه وهتك العرض، ومحاولة الاغتصاب على يد سمسار وشقيقه وزوج أختهما، داخل كمبوند بمنطقة حدائق أكتوبر.

وقالت المجني عليها، إنه فوجئت بـ3 أشخاص يطرقون الباب عليها، ويخبرونها أنهم من شركة الغاز، فتوجهت إلى باب الشقة وفتحته، وعقب دخولهم قام أحدهم بكتم أنفاسها ورفع الآخر سلاحًا أبيضًا وهددها بالقتل.

وأضافت الممثلة الضحية، «بعد كده فضلوا يلفوا في الشقة، ودخلوا أوضة النوم وأخدوا 65 ألف جنيه كانوا معايا في الدولاب، وبعدين حد فيهم مسك حبل وحاول يربطني، وأثناء ذلك قطعوا ملابسي ولقيت واحد فيهم اتهجم عليا حاول يغتصبني ومسك أجزاء من جسمي، وفضلت أصرخ سابوني وجريوا».

و كان قسم شرطة حدائق أكتوبر قد تلقى بلاغًا من الممثلة «ع. أ»، باقتحام 3 أشخاص لشقتها وسرقتها وهتك عرضها، وانتقلت قوة من المباحث تحت إشراف اللواء رجب عبد العال، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمد عبد التواب، مدير الإدارة العامة للمباحث، إلى مكان الواقعة، وأجرت القوات معاينة وتحفظت على الكاميرات.

وتمكنت قوة من المباحث، تحت قيادة العميد علاء فتحي، رئيس المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر، والعقيد محمد ربيع، مفتش المباحث، والمقدم طارق مدحت، رئيس مباحث حدائق أكتوبر، من ضبط المتهمين واعترفوا بتفاصيل الواقعة، وتمكنت القوات من إعادة المسروقات، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

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