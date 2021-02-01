تفاصيل معاش شهر فبراير 2021 وفقا للشرائح المالية





جدول مواعيد صرف معاش شهر فبراير 2021

وتيسيرا على أصحاب المعاشات المتقاعدين عن العمل من كبار السن وضعت هيئة التأمينات الاجتماعية جدولا زمنيا للصرف وفقا للشرائح، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي أخذتها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر بسرعة فائقة خلال فترة زمنية وجيزة حيث يبدأ الصرف خلال الفترة من 1 إلى 6 فبراير المرحلة الأولى وعددهم 2.4 مليون مواطن ممن لا يتعدى معاشاتهم 1000 جنيه يوم 1 و 2 فبراير و المرحلة الثانية وعددهم 2.4 مليون مواطن ممن لا يتعدي معاشاتهم 2000 جنيه يوم 3 و 4 فبراير و 1.7 مليون مواطن ممن تزيد معاشاتهم عن 2000 جنيه ويتم الصرف يوم 5 و 6 فبراير.





أسباب وضع جدول زمني لصرف معاشات المتقاعدين 2021

وضعت هيئة التأمينات الاجتماعية جدولا زمنيا محدد لصرف معاشات المتقاعدين من كبار السن حتى لا يحدث تكدس على ماكينات الصرف الآلي للبنوك والمقدرة ب 12 ألف ماكينة مما يساعد على انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر بسرعة فائقة تتجاوز 70 % من موجته الأولى خاصة وهم من الفئات الأكثر تعرضا للإصابة بسبب قلة مناعتهم للتقدم في العمر لذلك حرصت الهيئة على إنهاء كافة الإجراءات لتيسير عملية الصرف دون عوائق أمام المستحقين للمعاش.

أعداد المتقاعدين المستفيدين من المعاشات الشهرية 2021

وفقا لتصريحات هيئة التأمينات الاجتماعية فإن أعداد المستفيدين من المعاشات الشهرية يصل إلى أكثر من 10 مليون مواطن بإجمالي 25 مليون جنيه شهريا حيث يتم صرف معاش شهر فبراير 2021 وفقا الجدول الذي يتم وضعه شهريا للصرف دون معوقات من أكثر من 12 ألف ماكينة صرف آلي منتشرة في جميع المحافظات.





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مع الساعات الأولى لبداية كل شهر تحتل مواعيد صرفنسبة مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل خاصة مع إعلان وزارة التضامن الاجتماعي مواعيد صرف المعاشات حيث يبدأ الصرف اليوم الموافق 1 فبراير وفقا للجدول الزمني الذي حددته هيئة التأمينات الاجتماعية، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير جدول صرف المعاشات وأسباب تقسيم مواعيد الصرف وفقا للشرائح.