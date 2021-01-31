روسيا تعتقل 5 آلاف من المحتجين على سجن نافالني

فضت شرطة مكافحة الشغب احتجاجات في جميع أنحاء روسيا اليوم الأحد لدعم المعارض الروسي أليكسي نافالني، واحتجزت ما يزيد على 5000 من المحتجين الذين تحدوا البرد القارس والتهديد بالملاحقة القضائية للمطالبة بالإفراج عنه.وفي استعراض للقوة، فرضت الشرطة طوقا أمنيا على قلب العاصمة، وأغلقت الشوارع أمام المارة بالقرب من مبنى الكرملين وأغلقت محطات مترو الأنفاق ونشرت المئات من قوات مكافحة الشغب مع تساقط الثلج.وفي أحد المشاهد، اتجه طابور من المتظاهرين صوب سجن في شمال موسكو يحتجز فيه نافالني وهم يرددون "أطلقوا سراحه".وفي مشهد آخر، رفع حشد أياديهم فوق رؤوسهم أمام صف من شرطة مكافحة الشغب وهم يهتفون "لسنا أعداءكم".واعتقل نافالني (44 عاما) في 17 يناير بعد عودته من ألمانيا حيث كان يتعافى من تسمم بغاز أعصاب أصيب به في روسيا الصيف الماضي. ويتهم نافالني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه أمر بقتله، وهو ما ينفيه الكرملين.وتشكل عودة نافالني إلى موسكو، رغم التهديد الواضح باعتقاله والاحتجاجات التي أشعلها سجنه، تحديا كبيرا لبوتين الذي يسيطر على المشهد السياسي في روسيا منذ أكثر من عقدين من الزمان.وقالت الشرطة إن الاحتجاجات غير قانونية إذ لم تمنح التصريح بإقامتها ووعدت بتفريقها. وأضافت السلطات أن المظاهرات قد تكون سببا في نشر العدوى بمرض كوفيد-19.استخدم أنصار نافالني وسائل التواصل الاجتماعي لتغيير مواقع تجمعهم مرارا وتكرارا، مما أدى إلى تشتت الحشود في أنحاء متفرقة من موسكو وصعوبة تفريقهم.قدرت الشرطة عدد المشاركين في احتجاجات موسكو بنحو ألفي متظاهر. في حين قدر مراسلو رويترز الأعداد بأنها عدة آلاف لكنها أقل من الاحتجاجات التي خرجت في عطلة نهاية الأسبوع الماضي.في سان بطرسبرج وموسكو، استخدمت الشرطة القوة لاعتقال المحتجين وشوهدت من حين لآخر تستخدم مسدسات الصعق. وظهر أحد المحتجين ورأسه ملطخ بالدماء ومضمد. وقالت مجموعة (أو.في.دي-إنفو) لمراقبة المظاهرات إن الشرطة اعتقلت حتى الآن 5021 من المشاركين في المسيرات في أنحاء روسيا، منهم 1608 في موسكو.وكانت يوليا زوجة نافالني من بين المحتجزين لكن الشرطة أطلقت سراحها لاحقا.وتعتبر الاحتجاجات اختبارا لمدى الدعم الذي يتمتع به نافالني بعد استهداف كثيرين من حلفائه البارزين في حملة قمع الأسبوع الماضي، ولا يزال العديد منهم، بمن فيهم شقيقه أوليج، قيد الإقامة الجبرية.* تنديد أمريكيندد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بما وصفه بالاستخدام المستمر لأساليب قاسية في مواجهة المحتجين السلميين والصحفيين، داعيا إلى إطلاق سراح نافالني.وردت وزارة الخارجية الروسية باتهام الولايات المتحدة بالاستعراض الكاذب والتدخل والسعي لتشجيع الاحتجاجات كجزء من استراتيجية لاحتواء روسيا.وقالت "الكل يعرف جيدا ما تفعله الولايات المتحدة في تلك الحالات، إنها تفتح النار لتقتل".كما قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إن بريطانيا تندد باعتقال المحتجين والصحفيين، قائلا على تويتر "أدعو حكومة روسيا إلى احترام حق الناس في الاحتجاج السلمي. يجب حماية حرية الإعلام".ويطالب الغرب موسكو بإطلاق سراح نافالني، ويناشد حلفاء نافالني الرئيس الأمريكي جو بايدن لفرض عقوبات على 35 ممن قالوا إنهم من الحلفاء المقربين لبوتين.وفي مدينة فلاديفوستوك في أقصى شرق البلاد منعت الشرطة المتظاهرين من الوصول إلى وسط المدينة وأجبرتهم على الانتقال إلى الواجهة البحرية والمياه المتجمدة في خليج أمور.وأظهرت لقطات مصورة المتظاهرين وهم يهتفون "بوتين لص" ويسيرون متشابكي الأيدي فوق الجليد في درجات حرارة تصل إلى نحو 13 تحت الصفر مئوية، واعتقلت الشرطة أكثر من 120 في المدينة بحسب مجموعة (أو.في.دي-انفو).وشهدت مدينة ياكوتسك بسيبيريا تجمع عشرات المحتجين رغم أن درجات الحرارة وصلت إلى 42 درجة تحت الصفر.وقالت مجموعة (أو.في.دي-انفو) إن السلطات اعتقلت 11 في تومسك، المدينة السيبيرية التي زارها نافالني قبل أن يفقد وعيه فجأة على متن رحلة داخلية في أغسطس الماضي.ونافالني متهم بمخالفة قواعد الإفراج المشروط والتي يصفها بدوره بأنها ملفقة.ومن المقرر أن تعقد محكمة جلسة الأسبوع المقبل للنظر في الحكم عليه بعقوبة سجن تصل إلى ثلاث سنوات ونصف.