شبيه عمرو دياب: «قعدتي جنب الهضبة حققتلي حلم الطفولة»

كشف حسام مصطفى شبيه النجم عمرو دياب، عن عشقه الكبير للهضبة منذ الطفولة، موضحا أنه كان يقلده باستمرار.ونشر حسام صورة من كواليس تصوير الإعلان الذي صوره مع الهضبة وعلق قائلا: "وأنا قاعد القعدة دي وجنبي #الهضبة كنت بفكر في أيام زمان وأنا صغير لما كنت بتفرج ع فيلم أيس كريم في جليم لما كان يتعرض على القناة التانية في التسعينات لما كنت في خامسه ابتدائي وكنت أجري أجيب جهاز الفيديو وأسجل الفيلم عشان كل شويه اتفرج عليه".وتابع قائلا: "لما كان نفسي أكبر واشتري الجاكيت الجلد وأركب موتوسيكل زي ده وأطول شعري زيه واتعلم ازاي أعزف ع البيانو لأني حبيته من الفيلم كانت أمي كل شويه تقولي مش عارفه ايه عاجبك في الفيلم ده كل شويه تتفرج عليه".واختتم: "أنا مكنتش فاهم بعمل كده ليه بس لما قعدت القعدة سرحت في 20 سنة من عمري وافتكرت نفسي وقولت أهو الحلم اتحقق ولا أنا لسه بحلم لا وكمان قاعد جنب عمرو دياب نفسه حلم الطفولة اتحقق".