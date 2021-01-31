موقع سويدى يكشف تجسس أردوغان على معارضيه في تايوان

نشر موقع نورديك مونيتور السويدي، اليوم الأحد، وثائق سرية تكشف أن عملاء في مكتب التجارة التركي في العاصمة تايبيه، تجسسوا على منتقدي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي أقام لفترة طويلة في تايوان.وأكد الموقع أن مسؤولين أرسلوا إلى المكتب التجاري أعدوا وثائق عن المعارضة، ثم أرسلوها إلى المقر الرئيسي في أنقرة.ولفت الموقع إلى أن الوثائق تضمنت معلومات تم جمعها عن ٩ مواطنين أتراك في تايوان، متهمة إياهم بالانتماء إلى فتح الله جولن- المقيم في الولايات المتحدة- أبرز معارضي أردوغان.وبدأ المدعي العام التركي بيرول توفان تحقيقًا في 12 ديسمبر 2018 بتهم ملفقة تتعلق بالإرهاب، وهو ادعاء غالبًا ما تستخدمه حكومة أردوغان لقمع المعارضة وتكميم الأصوات الناقدة في تركيا.وتعد أنشطة التجسس التي يمارسها العملاء الأتراك تحت غطاء التمثيل الرسمي هي جزء من حملة عالمية من قبل حكومة أردوغان لتعقب المنتقدين، ولا سيما أولئك من حركة جولن والكتلة السياسية المعارضة الكردية.