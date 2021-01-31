رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 31 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

طارق الملا: نسعى لتحويل مصر إلى مركز لتجارة وتداول البترول والغاز

الأحد 31/يناير/2021 - 05:57 م
وزير البترول
وزير البترول
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
طباعة
أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، أن الوزارة تمكنت خلال الفترة الماضية من تحقيق قصص نجاح مبهرة داخل القطاع، لا سيما بعدما تغلبت على المعوقات التي واجهتها، بما ساهم في قاطرة التنمية للاقتصاد الوطني.

وأضاف "الملا" خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، أن رؤية القطاع تتلخص في السعي نحو تحقيق الاستفادة المثلى من كافة الإمكانيات والثروات الطبيعية للمساهمة في التنمية المستدامة لمصر، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز وأن يصبح قطاع البترول نموذجًا يحتذى به لباقي قطاعات الدولة في التحديث.

وتابع الملا أن الوزارة تعمل على تحقيق استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2025 تستهدف الوصول إلى توليفة الطاقة التي تحقق التنمية المستدامة من الموارد المتاحة بأعلى عائد وأقل تكلفة.

وتقدم وزير البترول تقدم بالتهاني لرئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، لنيله ثقه النواب في رئاسة المجلس النيابي، وكذا وكيلا المجلس المستشار أحمد سعد وكيل مجلس النواب، والنائب محمد أبو العنين، مهنأ أيضا أعضاء مجلس النواب.

وأعلن وزير البترول، تحقيق معدلات توصيل غير مسبوقة في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، مشيرا إلى توصيل 11.8 مليون وحدة سكنية للعمل بالغاز الطبيعي علي مدار 40 عاما، منها 60% خلال 25 عاما، و40% خلال 5 سنوات فقط.

وأوضح أن توصيل الغاز الطبيعي للمنازل منذ يوليو 2015، إلى 4.6 مليون وحدة سكنية بنسبة 40%، وتم توصيل الغاز الطبيعي لنحو 600 ألف وحدة سكنية خلال الفترة من يونيو إلى ديسمبر 2020.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

السفارة الصينية بالقاهرة تنفي ربط فيروس «نيباه» بالصين

مصر تمنح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح «كوفيشيلد أسترازينيكا»

غلق الطريق الدائرى بسبب حريق فيصل

اللجنة الأولمبية توجه تهمة التزوير لاتحاد الكرة

الصور

image description

الباز رئيسًا لشعبة مخابز دمياط

image description

رئيس مياه القناة يتفقد مشكلات الصرف الصحي بأرض المزادات (صور)

image description

معهد الأورام بأسيوط: استقبال 68 ألف مريض خلال 2020

image description

«الطيبي» يترأس حملة على المحلات والمطاعم بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد تبطين الترع ضمن مشروعات «حياة كريمة»

الأكثر قراءة

قرار جديد من النيابة فى واقعة محاولة اغتصاب فنانة بـ6 أكتوبر

«تحيا مصر» يوقع 3 بروتوكولات لتوفير لقاح كورونا لغير القادرين

«أنا بنت الآخرة».. قصة «ملاك كفر الشيخ» التي تنبأت بوفاتها يوم عيد ميلادها (فيديو)

«عقد تاريخي».. وزير النقل يكشف تفاصيل تنفيذ القطار الكهربائي السريع

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

طليقة جيف بيزوس تدخل عالم التبرعات من الباب العريض بأموال «أمازون»

موقع حجز تذاكر طيران السعودية إلكترونيا

شروط التقديم في وظائف البنك الأهلي المصري 2021 والرابط.. إليك التفاصيل

حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 31-1-2021

أيام زمان

لماذا حاول رشدي أباظة الانتحار أكثر من مرة؟

رفض إخراج فيلم عن ناصر.. اعترافات شاهين عن علاقته بالرؤساء العرب

«هموت بكرة».. حكاية ممثل شهير خطط لطريقة موته فرحل كما تمنى

حكاية أغرب رسائل الفنانة ماجدة الصباحي

مقالات الرأي
ماجد حبته
انتهاك أوروبى لحياة الإنسان
د.أحمد الخميسى
فرانز بارتل.. الاستثنائى فى الأدب
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الزيات.. آية فى العلم
د.كريمة الحفناوى
مع بداية حكم الرئيس الأمريكى جو بايدن
المزيد

الثقافة

انطلاق «أمير الشعراء» بمشاركة 15 دولة عربية وأجنبية.. الثلاثاء

«ليمون مر».. جديد سمير الفيل عن «غراب للنشر»

جدار الصمت.. ديوان جديد لـ علوي الباشا عن دار النخبة

«تجربة حارة اليكنية» محاضرة بالمركز الثقافي الفرنسي.. الليلة