طارق الملا: نسعى لتحويل مصر إلى مركز لتجارة وتداول البترول والغاز

أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، أن الوزارة تمكنت خلال الفترة الماضية من تحقيق قصص نجاح مبهرة داخل القطاع، لا سيما بعدما تغلبت على المعوقات التي واجهتها، بما ساهم في قاطرة التنمية للاقتصاد الوطني.وأضاف "الملا" خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، أن رؤية القطاع تتلخص في السعي نحو تحقيق الاستفادة المثلى من كافة الإمكانيات والثروات الطبيعية للمساهمة في التنمية المستدامة لمصر، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز وأن يصبح قطاع البترول نموذجًا يحتذى به لباقي قطاعات الدولة في التحديث.وتابع الملا أن الوزارة تعمل على تحقيق استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2025 تستهدف الوصول إلى توليفة الطاقة التي تحقق التنمية المستدامة من الموارد المتاحة بأعلى عائد وأقل تكلفة.وتقدم وزير البترول تقدم بالتهاني لرئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، لنيله ثقه النواب في رئاسة المجلس النيابي، وكذا وكيلا المجلس المستشار أحمد سعد وكيل مجلس النواب، والنائب محمد أبو العنين، مهنأ أيضا أعضاء مجلس النواب.وأعلن وزير البترول، تحقيق معدلات توصيل غير مسبوقة في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، مشيرا إلى توصيل 11.8 مليون وحدة سكنية للعمل بالغاز الطبيعي علي مدار 40 عاما، منها 60% خلال 25 عاما، و40% خلال 5 سنوات فقط.وأوضح أن توصيل الغاز الطبيعي للمنازل منذ يوليو 2015، إلى 4.6 مليون وحدة سكنية بنسبة 40%، وتم توصيل الغاز الطبيعي لنحو 600 ألف وحدة سكنية خلال الفترة من يونيو إلى ديسمبر 2020.