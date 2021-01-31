أحمد يونس يقدم حلقة عن بطولة العالم لكرة اليد في «أتوبيس السعادة»

تذاع الليلة على "قناة dmc" حلقة جديدة من برنامج "أتوبيس السعادة" من تقديم أحمد يونس، عن كواليس بطولة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021 من داخل ستاد القاهرة.ويلتقي "يونس" خلال الحلقة باللجنة المسؤولة عن فريق متطوعي تنظيم كأس العالم لكرة اليد، كما يلتقي بعدد من المتطوعين الذي يشاركون المشاهدين كواليس التنظيم واللقطات الإنسانية التي عايشوها خلال التنظيم.كما يقدم للجمهور مصمم شعار بطولة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021، لأول مره بعد إشادة الجميع به دون أن يعرفوه.وتضم الحلقة أيضا لقاء مع عدد من متطوعي حملة "مصر أولا.. لا للتعصب"، التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة لمحاربة التعصب بجميع أشكاله.