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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«ليمون مر».. جديد سمير الفيل عن «غراب للنشر»

الأحد 31/يناير/2021 - 04:34 م
ليمون مر
ليمون مر
آلاء حسن - إيهاب مصطفى
طباعة
يصدر قريبا عن دار غراب للنشر والتوزيع، مجموعة قصصية جديدة للكاتب سمير الفيل تحت عنوان "ليمون مر"، ومن المقرر إطلاقها خلال فبراير المقبل.

وعلى الغلاف الخلفي للمجموعة نقرأ:
يستكمل الكاتب سمير الفيل معالجاته السردية لوقائع حياتية لبشر عاش معهم، تأمل أوجاعهم، رصد هزائمهم، شاركهم أحلامهم، غير أن عبوس الواقع جلعه يرصد بحياد بالغ تلك الأسرار التي أخفوها عن الآخرين، وعن ذواتهم المعذبة، فبدت ظلال الأشياء وحدها، أما الجوهر فهو واقع في مناطق خفية.

المجموعة تعالج العلاقات التي تنشأ من تقاطع إرادات مختلفة، كل يريد أن ينتصر لنفسه، ويوقع الآخرين في شباك التخبط، وانعدام الحيلة، ولأن الوجود ذاته مأزق، فثمة إحباطات تسير في خطوط متقاطعة، مع الآمال العميقة التي تشتبك بما في الحياة من حزن وبؤس وتعاسة.

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