مسئول إيراني ينفي منح ترخيص لاستيراد لقاح سبوتنيك الروسي

نفى حسين كرمانبور، المدير العام للعلاقات العامة والشئون الدولية في المجلس الطبي في إيران، منح ترخيص لاستيراد لقاح "سبوتنيك في" الروسي.وقال المسئول، وفقا لقناة «العربية» الإخبارية، إن شرط موافقة المجلس الطبي على اللقاح أن توافق منظمة الصحة العالمية عليه، وبما أن لقاح "سبوتنيك في" لم يحصل على هذه الموافقة بعد، فإنه غير موثوق ولا يمكن استخدامه.بالتزامن مع ذلك، أعلن حسين علي شهرياري، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان الإيراني، أنه لن يأخذ اللقاح الروسي، لأنه لم يصل إلى مرحلة الاختبارات النهائية.وجاء تصريح "شهرياري" بعدما أعلن متحدث باسم إدارة الغذاء والدواء في إيران، كيانوش جهانبور، يوم الجمعة الماضي، إصدار ترخيص طوارئ للقاح "سبوتنيك في- Sputnik V" الروسي في إيران.