الرئيس العراقي يؤكد ضرورة مواصلة الضغط على الإرهابيين ومنع الثغرات الأمنية

أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، ضرورة مواصلة الضغط على الإرهابيين ومنع الثغرات الأمنية، مشيدًا بنجاح قوات الأمن في القضاء على خلايا إرهابية وعدد من قادة وعناصر التنظيمات الإرهابية مؤخرا، لافتًا إلى ضرورة اليقظة في محاربة الإرهاب والتطرف.وذكر بيان رئاسي نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) أن الرئيس العراقي التقى، اليوم الأحد، مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي؛ وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع الأمنية الأخيرة في البلاد حيث تم التأكيد على ضرورة تعزيز الجهد الأمني والاستخباراتي لمكافحة خلايا "داعش" التي تحاول شن هجمات في بعض المناطق والمدن، وضرورة تعزيز أمن وحماية المواطنين.