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الأحد 31 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس الوزراء الإسرائيلي يزور الإمارات والبحرين الشهر المقبل

الأحد 31/يناير/2021 - 03:21 م
نتنياهو
نتنياهو
مروة عنبر
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كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، عن زيارة رسمية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الشهر المقبل، إلى الإمارات والبحرين، وذلك بعدما كان أرجأ هذه الزيارة 3 مرات.

وأفادت القناة 13 الإسرائيلية، بأنه من المتوقع أن يقضي نتنياهو يوما في العاصمة الإماراتية أبوظبي، يلتقي خلاله كبار قادة الإمارات، ثم يتوجه إلى دبي وينهي رحلته في العاصمة البحرينية المنامة.

وأشارت القناة إلى أن الهدف من تلك الزيارة التأكيد على الإنجازات الدبلوماسية الأخيرة لإسرائيل مع جيرانها العرب، بينما تحاول أيضا حشد قادة هذه الدول من أجل إنشاء جبهة موحدة ضد عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.

يذكر أن نتنياهو كان سيقوم برحلته هذه في شهر نوفمبر الماضى، لكن الزيارة تم تأجيلها 3 مرات بسبب جائحة كورونا والأزمة السياسية الداخلية في إسرائيل.

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