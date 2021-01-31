رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 31 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

خطوات الحصول على كود الطالب بالرقم القومي

الأحد 31/يناير/2021 - 03:46 م
جريدة الدستور
اسماء منصور
طباعة
يتسائل الكثير من الطلاب عن خطوات الحصول على كود الطالب بالرقم القومي مع اقتراب موعد امتحانات نصف العام 2021، وقد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول لبعد إجازة نصف العام بعد انتشار فيروس كورونا المستجد حرصًا على صحة الطلاب.

وقامت وزارة التربية والتعليم بتفعيل نظام التعلم عن بعد حتى يتسنى للطلاب متابعة الدروس والحصص من خلال المنصات التعليمية الالكترونية، ولابد للطالب الحصول على كود الطالب بالرقم القومي لكي يستطيع تسجيل الدخول والاستفادة من المواد والشرح المتاح.

وتستعرض معكم "الدستور" في السطور التالية خطوات الحصول على كود الطالب بالرقم القومي طبقا للإجراءات المعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم لجميع المراحل التعليمية، ويتم هذا الأمر من خلال تسجيل الدخول إلى الحساب المدرسي الإلكتروني الموحد.

خطوات الحصول على كود الطالب بالرقم القومي:

- أولًا يتم الدخول للحساب المدرسي عبر هذا الرابط studea.emis.gov.eg ويعد موحدًا على مستوى الجمهورية.

- ثم يقوم الطالب بتسجيل الرقم القومي الخاص به كما هو موجود بشهادة ميلاده، بالإضافة لمحافظته وتاريخ ميلاده لكي يحصل على الكود الخاص به.

وفيما يخص طلبة التعليم الفني الذين يتسائلون عن كيفية أداء الإمتحان الخاص بهم فقد جعلت وزارة التربية والتعليم، التطبيق الإلكتروني الخاص بقيام طلاب الدبلومات الفنية، فينبغي للطالب أن يحصل علي الكود الخاص به من المدرسة منذ بداية يوم الاثنين الشهر الحالي 25 يناير2021 ثم بعدها يشرع في تسجيل الاستمارة الإلكترونية لعام 2020/2021 كخطوة سابقة للتقدم لامتحانات الدبلومات الفنية، وذلك من خلال الرابط 
moe-register.emis.gov.eg

ونظرا لأن الإجراءات الخاصة بالتعليم هذا العام بعد جائحة كورونا تختلف عن مثيلتها في الأعوام السابقة لذلك يعد "كود الطالب" من أهم الموضوعات المتعلقة بالطلاب المتعلمين، وسبق واعلنت وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي أنه سيتم الإستمرار في برنامج التعليم الإلكتروني لهذا العام لمنع انتشار الفيروس.

اقرأ ايضا

موقع تسجيل المواليد في بطاقة التموين عن طريق النت

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«هموت بكرة».. حكاية ممثل شهير خطط لطريقة موته فرحل كما تمنى

وزير النقل: عجلة العمل لا تتوقف لتنفيذ رؤية الرئيس لبناء مصر الحديثة

غلق الطريق الدائرى بسبب حريق فيصل

وفاة عروس قبل ساعات من زفافها فى بنى سويف

الصور

image description

الباز رئيسًا لشعبة مخابز دمياط

image description

رئيس مياه القناة يتفقد مشكلات الصرف الصحي بأرض المزادات (صور)

image description

معهد الأورام بأسيوط: استقبال 68 ألف مريض خلال 2020

image description

«الطيبي» يترأس حملة على المحلات والمطاعم بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد تبطين الترع ضمن مشروعات «حياة كريمة»

الأكثر قراءة

قرار جديد من النيابة فى واقعة محاولة اغتصاب فنانة بـ6 أكتوبر

«أنا بنت الآخرة».. قصة «ملاك كفر الشيخ» التي تنبأت بوفاتها يوم عيد ميلادها (فيديو)

«عقد تاريخي».. وزير النقل يكشف تفاصيل تنفيذ القطار الكهربائي السريع

غلق الطريق الدائرى بسبب حريق فيصل

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

طليقة جيف بيزوس تدخل عالم التبرعات من الباب العريض بأموال «أمازون»

موقع حجز تذاكر طيران السعودية إلكترونيا

شروط التقديم في وظائف البنك الأهلي المصري 2021 والرابط.. إليك التفاصيل

حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 31-1-2021

أيام زمان

لماذا حاول رشدي أباظة الانتحار أكثر من مرة؟

رفض إخراج فيلم عن ناصر.. اعترافات شاهين عن علاقته بالرؤساء العرب

«هموت بكرة».. حكاية ممثل شهير خطط لطريقة موته فرحل كما تمنى

حكاية أغرب رسائل الفنانة ماجدة الصباحي

مقالات الرأي
ماجد حبته
انتهاك أوروبى لحياة الإنسان
د.أحمد الخميسى
فرانز بارتل.. الاستثنائى فى الأدب
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الزيات.. آية فى العلم
د.كريمة الحفناوى
مع بداية حكم الرئيس الأمريكى جو بايدن
المزيد

الثقافة

«ليمون مر».. جديد سمير الفيل عن «غراب للنشر»

جدار الصمت.. ديوان جديد لـ علوي الباشا عن دار النخبة

«تجربة حارة اليكنية» محاضرة بالمركز الثقافي الفرنسي.. الليلة

افتتاح معرض «معركة ستالينجراد» بالمركز الثقافي الروسي الليلة