



كود الطالب بالرقم القومي لكي يستطيع تسجيل الدخول والاستفادة من المواد والشرح المتاح.



وتستعرض معكم "الدستور" في السطور التالية خطوات الحصول على كود الطالب بالرقم القومي طبقا للإجراءات المعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم لجميع المراحل التعليمية، ويتم هذا الأمر من خلال تسجيل الدخول إلى الحساب المدرسي الإلكتروني الموحد. وقامت وزارة التربية والتعليم بتفعيل نظام التعلم عن بعد حتى يتسنى للطلاب متابعة الدروس والحصص من خلال المنصات التعليمية الالكترونية، ولابد للطالب الحصول علىوتستعرض معكم "الدستور" في السطور التالية خطوات الحصول على كود الطالب بالرقم القومي طبقا للإجراءات المعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم لجميع المراحل التعليمية،



خطوات الحصول على كود الطالب بالرقم القومي: - أولًا يتم الدخول للحساب المدرسي عبر هذا الرابط



- ثم يقوم الطالب بتسجيل الرقم القومي الخاص به كما هو موجود بشهادة ميلاده، بالإضافة لمحافظته وتاريخ ميلاده لكي يحصل على الكود الخاص به.



وفيما يخص طلبة التعليم الفني الذين يتسائلون عن كيفية أداء الإمتحان الخاص بهم فقد جعلت وزارة التربية والتعليم، التطبيق الإلكتروني الخاص بقيام طلاب الدبلومات الفنية، فينبغي للطالب أن يحصل علي الكود الخاص به من المدرسة منذ بداية يوم الاثنين الشهر الحالي 25 يناير2021 ثم بعدها يشرع في تسجيل الاستمارة الإلكترونية لعام 2020/2021 كخطوة سابقة للتقدم لامتحانات الدبلومات الفنية، وذلك من خلال الرابط - أولًا يتم الدخول للحساب المدرسي عبر هذا الرابط studea.emis.gov.eg ويعد موحدًا على مستوى الجمهورية.- ثم يقوم الطالب بتسجيل الرقم القومي الخاص به كما هو موجود بشهادة ميلاده، بالإضافة لمحافظته وتاريخ ميلاده لكي يحصل على الكود الخاص به.وفيما يخص طلبة التعليم الفني الذين يتسائلون عن كيفية أداء الإمتحان الخاص بهم فقد جعلت وزارة التربية والتعليم، التطبيق الإلكتروني الخاص بقيام طلاب الدبلومات الفنية، فينبغي للطالب أن يحصل علي الكود الخاص به من المدرسة منذ بداية يوم الاثنين الشهر الحالي 25 يناير2021 ثم بعدها يشرع في تسجيل الاستمارة الإلكترونية لعام 2020/2021 كخطوة سابقة للتقدم لامتحانات الدبلومات الفنية، وذلك من خلال الرابط

moe-register.emis.gov.eg



ونظرا لأن الإجراءات الخاصة بالتعليم هذا العام بعد جائحة كورونا تختلف عن مثيلتها في الأعوام السابقة لذلك يعد "كود الطالب" من أهم الموضوعات المتعلقة بالطلاب المتعلمين، وسبق واعلنت وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي أنه سيتم الإستمرار في برنامج التعليم الإلكتروني لهذا العام لمنع انتشار الفيروس.

ونظرا لأن الإجراءات الخاصة بالتعليم هذا العام بعد جائحة كورونا تختلف عن مثيلتها في الأعوام السابقة لذلك يعد "كود الطالب" من أهم الموضوعات المتعلقة بالطلاب المتعلمين، وسبق واعلنت وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي أنه سيتم الإستمرار في برنامج التعليم الإلكتروني لهذا العام لمنع انتشار الفيروس.





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يتسائل الكثير من الطلاب عن خطوات الحصول على كود الطالب بالرقم القومي مع اقتراب موعد امتحانات نصف العام 2021، وقد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول لبعد إجازة نصف العام بعد انتشار فيروس كورونا المستجد حرصًا على صحة الطلاب.