موسكو: تمديد «ستارت 3» نجاح للدبلوماسية الروسية

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، ترحيب الكرملين، بتمديد المعاهدة الروسية الأمريكية حول الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية ستارت 3.وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، اليوم الأحد، في مقابلة مع الصحفي بافل زاروبين، مذيع برنامج موسكو الكرملين بوتين، على قناة "روسيا 1"، "ينبغي اعتبار ذلك نجاحا للبشرية العاقلة جمعاء، فقد كان هذا الموضوع يهم الجميع".وأضاف "بيسكوف" أن الاتفاقية بين روسيا والولايات المتحدة حول ستارت 3، جاءت "نجاحا للدبلوماسية الروسية ونجاحا شخصيا للرئيس فلاديمير بوتين الذي تحدث وبشكل مقنع عن هذه المعاهدة المحورية على أنها تبقى للأسف الوثيقة الوحيدة التي تسمح بإبقاء الترسانات الروسية الأسلحة الهجومية الاستراتيجية للبلدين تحت السيطرة، وفقا لما نقلته وكالة تاس.ولفت إلى أن الإدارة الأمريكية الجديدة أظهرت الإرادة السياسية للتوصل إلى الاتفاقية المذكورة بشأن ستارت 3، مشددا على أن الجانب الأمريكي هو الذي عرض تمديد المعاهدة لخمس سنوات إضافية، وكان عرضا جيدا جدا تلقى دعم موسكو فورا.وأوضح "بيسكوف" أن الاتفاقية حول "ستارت 3" بين روسيا ليست دليلا على أن المبدأ العقلاني هو الذي سيسود في العلاقات بين البلدين من الان فصاعدا، لافتا إلى أن ضعف الآمال في تغير مواقف الولايات المتحدة فيما يتعلق بالجوانب الأكثر حساسية من العلاقات بين موسكو وواشنطن.