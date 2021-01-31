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الأحد 31 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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تكنولوجيا
على الهواء.. ميمى جمال تعتزل الفن نهائيًا (فيديو)
الأحد 31/يناير/2021 - 12:38 م
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أعلنت الفنانة ميمي جمال اعتزالها اليوم الأحد، على الهواء مباشرة خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج "هذا الصباح" الذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى على قناة "إكسترا نيوز".
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