على الهواء.. ميمى جمال تعتزل الفن نهائيًا (فيديو)





أعلنت الفنانة ميمي جمال اعتزالها اليوم الأحد، على الهواء مباشرة خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج "هذا الصباح" الذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى على قناة "إكسترا نيوز".