ضبط 13969 شخصًا «بدون كمامة» خلال 24 ساعة

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط 13969 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ13834 منهم، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 135 شخصًا.كما حررت الأجهزة الأمنية 522 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبطت 180 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات 1756 أرجيلة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.يأتي ذلك في إطار تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بذات الشأن.